Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...
Προειδοποιητική ανάρτηση και από τον Γιώργο Τσατραφύλλια για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για το κρίσιμο 48ωρο της Πέμπτης και της Παρασκευής, προειδοποιεί σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με το νέα κακοκαιρία που ξεκινάει από απόψε και από τα δυτικά, να περιλαμβάνει κύματα καταιγίδας και αδιάλειπτες βροχές
Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόβλεψη τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα επηρεάζοντας την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη, σημειώνοντας ότι αυτές οι βροχές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα, αν και εκφράζει επιφυλάξεις για τα νησιά του Ιονίου.
Η ανάρτησή του
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου
11:43 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3
11:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: «Πλήγμα» με Ρέτσο, αγώνας «δρόμου για Τσικίνιο και Ποντένσε
11:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Δένδιας στην Ιαπωνία – Τι ψάχνει ο υπουργός Άμυνας στο Τόκιο
11:10 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η γενιά χωρίς μετρητά: Γιατί το παιδί σου δεν θέλει πια χαρτζιλίκι στο χέρι
11:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Χάνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ντέσερς
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ