Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

Για το κρίσιμο 48ωρο της Πέμπτης και της Παρασκευής, προειδοποιεί σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με το νέα κακοκαιρία που ξεκινάει από απόψε και από τα δυτικά, να περιλαμβάνει κύματα καταιγίδας και αδιάλειπτες βροχές

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόβλεψη τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα επηρεάζοντας την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη, σημειώνοντας ότι αυτές οι βροχές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα, αν και εκφράζει επιφυλάξεις για τα νησιά του Ιονίου.

Η ανάρτησή του