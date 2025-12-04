Κακοκαιρία Byron: «112» στην ανατολική Μάνη – Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ζάκυνθο – Κλειστά σχολεία αύριο

Η κακοκαιρία Byron επελαύνει και έχει ήδη φέρει βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, από το Πέραμα και τον Πύργο Ηλείας έως τα Ιωάννινα, τους Παξούς και την Ημαθία.

Λίγο μετά τις 12:30, ήχησε μήνυμα από το «112» στα κινητά κατοίκων και επισκεπτών σε Ευρώτα και ανατολική Μάνη, το οποίο επισημαίνει ότι «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Δείτε LIVE την κακοκαιρία μέσω WINDY:

Πλημμυρισμένοι δρόμοι σε Γύθειο και Ζάκυνθο

Στο Γύθειο, σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ, οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή».

⚠️ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ⚠️



Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη - Γύθειο, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων που έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του δρόμου.



Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν pic.twitter.com/lFlh8bAnkK — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 4, 2025

Προβλήματα έχει προκαλέσει και στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο.

Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Αλυκών, ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο.

Κομοτηνή: Διεκόπη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εγνατίας

Από τις 10:00 και μέχρι νεωτέρας διεκόπη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανατολικό έως και τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία αύριο (05/12) στη Ρόδο

Ύστερα από αποφάσεις των Δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Καστελόριζου και Τήλου, αύριο (05/12) δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στα τέσσερα νησιά.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, εν όψει της επέλασης της κακοκαιρίας Byron.

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κρήτη: Ζημιές στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας και διακοπή κυκλοφορίας από την κακοκαιρία

Δεν έλειψαν τα προβλήματα και στις υποδομές της Κρήτης, κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρα.

Στα Φέρμα, όπου τον περασμένο Ιούλιο εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, ο δρόμος έξω από το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για τα πάνω Φέρμα, έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα λάσπης και φερτών υλικών, με τον ορμητικό χείμαρρο να παρασέρνει ό,τι βρήκε στον διάβα του.

Από φερτά υλικά, δέντρα, μεγάλες ποσότητες χωμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Μανώλη Φραγκούλη, που μίλησε στο cretalive.gr.

