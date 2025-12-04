Κομοτηνή: Διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εγνατίας Οδού

Από τις 10 το πρωί, και μέχρι νεωτέρας, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Για την διευκόλυνση των οδηγών, η Αστυνομική Διεύθυνση Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως - Ι. Σισμάνογλου - Ζυμβρακάκη - Κουρτίδη - Κοσμίου - Πρωταγόρα - Π. Τσαλδάρη - Κακουλίδου - Συμεωνίδου - Υψηλάντου - Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε: