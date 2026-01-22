Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέο κύμα

Ολιγοήμερη «ανάσα» από την κακοκαιρία, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, από Κυριακή αναμένεται μία επανάληψη των έντονων φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και ανέμους σε επίπεδα θυέλλης.

Σχετικά με την κακοκαιρία που μας επηρεάζει τα τελευταία 24ωρα, μετατοπίζεται σε ανατολικό Αιγαίο και βορειανατολικά ηπειρωτικά, και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αν και δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του χαοτικού, όπως το χαρακτήρισε, αυτού φαινομένου, για το αν θα επαναληφθούν σκηνές από τη χθεσινή επέλαση στα ηπειρωτικά, ωστόσο χρειάζεται προσοχή.

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα δυτικά κεντρικά και βόρεια, καθώς ένα δευτερεύων βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει παράλληλα από δυτικά προς ανατολικά.

Όσον αφορά στις θερμοκρασίες, το πολικό ψύχος αν και υποχώρησε, με τον καιρό να «μαλακώνει«, στη βόρεια Ελλάδα το κρύο επιμένει.

Όπως εξήγησε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική ήταν συνέπεια των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει τα δάση του ορεινού όγκους της Αττικής, με αποτέλεσμα οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν να μην μπορούν να ανακοπούν ή να απορροφηθούν.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη .

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm