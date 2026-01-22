Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική απόψε – Τι αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη

Το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο υποδομών της Αθήνας καλείται να διαχειριστεί νέο κύμα βροχοπτώσεων, τις επόμενες ώρες

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική απόψε – Τι αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη
Από τη Μυτιλήνη και τα Κύθηρα έως την Πύλο και τη Ροδόπη βρέχει αυτήν την ώρα, σύμφωνα με το μοντέλο του meteo.gr, ενώ, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού απόψε στην Αττική, με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο υποδομών της Αθήνας καλείται να διαχειριστεί νέο κύμα βροχοπτώσεων, με τον τραγικό απολογισμό της χθεσινής κακοκαιρίας να περιλαμβάνει 2 νεκρούς, ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και ακραία ύψη βροχής, καθώς σε πολλές περιοχές έπεσε νερό που βάσει στοιχείων, αναμενόταν σε διάστημα έξι μηνών.

Σε αρκετές περιοχές της Αττικής, έπεσαν πάνω από 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

«Προσοχή λόγω υπερκορεσμένου εδάφους»

Η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, τονίζει σε σημερινή (22/01) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι «χτες η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο ακραίας κακοκαιρίας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να καταγράφονται στην Αττική.

Σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν ποσότητες βροχής που ξεπέρασαν τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιοχή Παπάγου, όπου καταγράφηκαν 174 χιλιοστά βροχής. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες εμφανίζονται και περιοχές γύρω από τον Υμηττό, κυρίως στα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα, αλλά και στα βορειοανατολικά τμήματα της Αττικής».

Ακόμη, σημείωσε ότι «απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς από το απόγευμα αναμένονται εκ νέου βροχοπτώσεις στον νομό Αττικής, οι οποίες προς το βράδυ θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες έχοντας πάλι στο επίκεντρο τα νότια (Γλυφάδα). Οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν κυρίως από το βράδυ προς το ξημέρωμα της Παρασκευής. Παρότι η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων δεν θα είναι αντίστοιχη του χθεσινού επεισοδίου, το έδαφος παραμένει υπερκορεσμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων».

