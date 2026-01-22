Κακοκαιρία στην Αττική: Πτώσεις δέντρων στην παραλία της Βάρκιζας - Γέμισε σκουπίδια η ακτή

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική, με έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, δημιουργώντας εικόνες καταστροφής σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν ήταν και η παραλιακή ζώνη της Βάρκιζας, όπου καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων μέσα σε διάστημα λίγων μόλις λεπτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δέντρα κατέρρευσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς την ώρα εκείνη δεν υπήρχε παρουσία λουόμενων ή διερχόμενων πολιτών, λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να απομακρυνθούν τα πεσμένα δέντρα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν και η εικόνα εγκατάλειψης στην παραλία της Βάρκιζας, όπου, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες του Newsbomb.gr, έχουν συγκεντρωθεί σκουπίδια και φερτά υλικά, τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής. Πλαστικά απορρίμματα, κλαδιά και άλλα αντικείμενα κατέληξαν στην ακτή, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της επιβάρυνσης του παράκτιου περιβάλλοντος μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

