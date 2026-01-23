Κακοκαιρία - meteo: Καταρρίφθηκε το ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής σε πολλές περιοχές της Αττικής

Σε ποιες περιοχές έπεσαν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής 

Σε ποιες περιοχές έπεσαν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής
Η κακοκαιρία του τριημέρου 20/01/2026–22/01/2026 με Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (RPI) έφερε πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.

Στις εικόνες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και οι μέγιστες ριπές ανέμου του τριημέρου 20/01-22/01:

1769187777164-972224005-kairos.png
1769187777130-956870868-kakokairia-stoixeia.png

Οι παραπάνω καταγραφές ριπών ανέμου αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού, όπως φαίνεται στην τέταρτη στήλη.

Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και για τουλάχιστον 48 ώρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαταφύλλια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη, θα είναι βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη από την Αφρική.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Τσατραφύλλιας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Όπως σημειώνει, τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και στην Αττική.

Η σκόνη από την Αφρική θα επηρεάσει κυρίως περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας, την Κυριακή και τη Δευτέρα ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια...

Καλησπέρα!

?Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη.

Συγκεκριμένα :

✅Βροχές-καταιγίδες:

Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

?Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρών δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

✅Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ :

Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.

✅Χιόνια :

Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.

✅Σαχαριανή σκόνη :

Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.

✅Θερμοκρασία:

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα.

Καλό Σαββατοκύριακο!»

