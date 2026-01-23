Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν βροχές και καταιγίδες έως την Δευτέρα

Από σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η χώρα επηρεάζεται από βαρομετρικά χαμηλά στο ΒΑ Αιγαίο και την κεντρική Μεσόγειο, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, ομίχλες και ανέμους από νότιες διευθύνσεις, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Celsius, ενώ οι συνθήκες θα ενταθούν σταδιακά προς τη Δευτέρα. Οι οδηγοί καλούνται να λάβουν προφυλάξεις λόγω ομίχλης και ενισχυμένων ανέμων σε πελάγη.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο ΒΑ Αιγαίο και την κεντρική Μεσόγειο κινούνται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) θα επηρεάσουν με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες βασικά την ανατολική και τη νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση ως 6 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στις νότιες περιοχές της χώρας θα φθάσει τους 18 βαθμούς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καιρού που θέλει την προσοχή των οδηγών είναι οι πρωινές τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο (24/1), ο καιρός θα είναι ήπιος με λίγες βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και Ν-ΝΔ ανέμους οι οποίοι μόνο στο Β. Ιόνιο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, το πρωί οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για ομίχλες και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή (25/1), προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο. Τη νύχτα προς τη Δευτέρα, στη Δ. Ελλάδα, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες βαθμιαία θα ενταθούν στα 6 με 7 και στο Β. Ιόνιο στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Τη Δευτέρα (26/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες γενικά μικρής διάρκειας αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Δ-ΝΔ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της».

