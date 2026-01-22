Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

Ο Φεβρουάριος εμφανίζει αρκετά υγρό μοτίβο με διαδοχική διέλευση συστημάτων μετωπικής δραστηριότητας

INTIME NEWS
Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό του Φεβρουαρίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Αναλυτικά στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση που δημοσιεύτηκε στο youweather.com αναφέρει:

Ο Φεβρουάριος εμφανίζει αρκετά υγρό μοτίβο με διαδοχική διέλευση συστημάτων μετωπικής δραστηριότητας. Αυξημένη συχνότητα καταιγίδων στα δυτικά καθώς και στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.
Οι αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa υποδηλώνουν παρουσία αυλώνων/ψυχρών λιμνών με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα κυκλογενέσεων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Στα 850hPa υπάρχει τάση για ήπιες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα οι χιονοπτώσεις να περιορίζονται στα ορεινά - πρόσκαιρες εξάρσεις ψύχους (κυρίως στα τέλη Φεβρουαρίου).
Συνοπτικά:
Διαδοχικές επιδεινώσεις με αυξημένο υετό - επεισόδια χιονοπτώσεων κυρίως στα ορεινά με αυξημένη πιθανότητα για πεδινό χιονιά στα τέλη του μήνα.

-1ο 10ήμερο (1–10 Φεβρουαρίου)
Γενική εικόνα: Το πρώτο 10ήμερο χαρακτηρίζεται από διαδοχικές επιδεινώσεις με συχνές και κατά τόπους ισχυρές βροχές και ήπιες γενικά θερμοκρασίες.
Διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Αυξημένος υετός στα ανατολικά κυρίως τμήματα της Μακεδονίας - ενισχυμένοι άνεμοι στην Θράκη.
Σποραδικές βροχές στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.
Αστάθεια με καταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (σύντομα επεισόδια με αυξημένα ποσά υετού).

-2ο 10ήμερο (11–20 Φεβρουαρίου)
Γενική εικόνα: Το δεύτερο 10ήμερο χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια με κύρια χαρακτηριστικά τη συχνή εκδήλωση καταιγίδων, την επικράτηση ενισχυμένων νοτίων ανέμων και τα πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.
Η δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο επηρεάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις - ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα τμήματα. Αυξημένα ύψη υετού στην Μακεδονία και την Θράκη. Τοπικά έντονα επεισόδια βροχοπτώσεων σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο Ενισχυμένοι Ν άνεμοι με σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

-3ο 10ήμερο (21–28 Φεβρουαρίου)
Γενική εικόνα: Το τρίτο 10ημερο η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει στροφή προς χειμερινότερες συνθήκες. Τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν, λόγω της επικράτησης Β ρεύματος, με τις βροχοπτώσεις είναι γενικά ασθενείς έως μέτριες. ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση. Στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο παρατηρείται ύφεση των φαινομένων, με το μεγαλύτερο διάστημα να είναι χωρίς αξιόλογα φαινόμενα (πιθανόν στο τέλος του μήνα να υπάρξει επιδείνωση του καιρού). Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα είναι περιορισμένα και μικρής διάρκειας. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο επικεντρώνεται το κύριο καιρικό ενδιαφέρον, με αυξημένη πιθανότητα για χιονιά ανατολικών προσήνεμων. Στο Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σποραδικά φαινόμενα (εντονότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με την μορφή χιονοπτώσεων στα ορεινά/ημιορεινά τμήματα).

