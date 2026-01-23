Ζιακόπουλος για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αττική: Αναγκαία η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

Τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική που προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας ανέλυσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στην ιστοσελίδα του.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του μετεωρολόγου, τα ποσοστά υετού που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ξεπερνούν κατά πολύ αντίστοιχα ποσοστά του παρελθόντος που είχαν ως αποτέλεσμα αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει στην ανάλυσή του ότι τα τελευταία χρόνια οι έντονες βροχοπτώσεις της τάξεως των 200 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες ώρες δεν είναι πλέον σπάνιες, ωστόσο δεν μπορούν να αποδοθούν εξ΄ολοκλήρου στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

«Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα με την επιτάχυνση της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και τη λήψη άλλων σχετικών μέτρων είναι αναγκαία, αλλά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όλο και συχνότερα πλέον θα έρχεται η φύση και θα καθιστά τα μέτρα ανεπαρκή. Πολλοί αρχιτέκτονες τοπίου και πολεοδόμοι θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα χρειάζεται επανεξέταση του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Τα εδάφη θα πρέπει να "αποσφραγιστούν" και θα πρέπει να εφαρμοστεί έξυπνος σχεδιασμός για τις πιθανές πλημμυρικές ζώνες με την έννοια της υβριδικής χρήσης, δηλαδή να λειτουργούν ως δημόσιοι χώροι σε περιόδους ξηρασίας και ως περιοχές που προορίζονται για πλημμύρες κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων», καταλήγει στην ανάλυσή του ο κ. Ζιακόπουλος.

Η ανάλυση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

«Με βάση τις παρατηρήσεις των σταθμών ΕΑΑ και ΕΜΥ, την Τετάρτη (21/1), έπεσαν: στου Παπάγου 174 χιλιοστά βροχής, σε αρκετούς σταθμούς από 130 ως 150 χιλιοστά και στο Ελληνικό 117 χιλιοστά βροχής. Σύμφωνα με αδιασταύρωτες πληροφορίες, στον Κάλαμο (Άγιοι Απόστολοι) έπεσαν 223 χιλιοστά και στη Βάρη (Σχολή Ευελπίδων) 196 χιλιοστά βροχής.

Αναμφίβολα, σε κάθε κακοκαιρία η κατανομή του υετού, η διάρκειά του και η έντασή του είναι διαφορετικές. Όπως διαφορετικής πυκνότητας είναι και το δίκτυο των σταθμών που εκτελούν μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Ωστόσο, μπορούμε να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα για τα ποσά υετού που σημειώθηκαν προχθές στην Αττική, παραθέτοντας τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν στις μεγάλες πλημμύρες τα τελευταία 65 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Η πλημμύρα του 1961 (5-6/11)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στη Ν. Φιλαδέλφεια 116 χιλιοστά, το Αστεροσκοπείο 82 και στο Ελληνικό 46 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 1977 (2/11)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στην Πλατεία Δημαρχείου 165 χιλιοστά, τη Ν. Φιλαδέλφεια 91, το Αστεροσκοπείο 133 και στο Ελληνικό 50 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 1993 (21/11)

Πλημμύρες στην Αττική και κυρίως σε Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Βάρη, χωρίς ευτυχώς θύματα. Ύψη βροχής: στο Ελληνικό 80 και τη Ν. Φιλαδέλφεια 64 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 1994 (21-22/10)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στη Νέα Φιλαδέλφεια 109 χιλιοστά, το Αστεροσκοπείο 85 και στο Ελληνικό 47 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 2002 (8/7)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στην πλατεία Κουμουνδούρου (σταθμός ΔΕΗ) 137 και στο Αστεροσκοπείο 91 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 2013 (22/2)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στις περιοχές Χαλανδρίου-Παπάγου 135 με 140 χιλιοστά.

Αν και το φαινόμενο της πλημμύρας δεν εξαρτάται μόνο από το νερό που θα πέσει, μπορούμε να πούμε ότι στο Λεκανοπέδιο, με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών και την εμπειρία μας, βροχή με ωριαία ένταση της τάξεως των 30 χιλιοστών είναι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα, βροχή της τάξεως των 100 χιλιοστών σε 2 με 3 ώρες δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και αν στο ίδιο χρονικό διάστημα η βροχή φθάσει ή ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά οι καταστροφές είναι μεγάλες και αναπόφευκτες.

Οι προχθεσινές πλημμύρες στην Αττική ως επεισόδιο δεν μπορεί να αποδοθούν στην κλιματική αλλαγή, αλλά μπορεί κάποιος να αρνηθεί ότι τα μεγάλα ύψη βροχής δεν σχετίζονται με το γεγονός ότι η πιο θερμή ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς (το καύσιμο της μηχανής του καιρού) ή ότι δεν έπαιξε ρόλο στην όλη διαδικασία η κατά 2 με 3 βαθμούς θερμότερη θάλασσα; Προφανώς, όχι. Γενικότερα, όλα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι έντονες βροχοπτώσεις της τάξεως των 200 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες ώρες δεν είναι πλέον σπάνιες.

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα με την επιτάχυνση της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και τη λήψη άλλων σχετικών μέτρων είναι αναγκαία, αλλά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όλο και συχνότερα πλέον θα έρχεται η φύση και θα καθιστά τα μέτρα ανεπαρκή. Πολλοί αρχιτέκτονες τοπίου και πολεοδόμοι θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα χρειάζεται επανεξέταση του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Τα εδάφη θα πρέπει να «αποσφραγιστούν» και θα πρέπει να εφαρμοστεί έξυπνος σχεδιασμός για τις πιθανές πλημμυρικές ζώνες με την έννοια της υβριδικής χρήσης, δηλαδή να λειτουργούν ως δημόσιοι χώροι σε περιόδους ξηρασίας και ως περιοχές που προορίζονται για πλημμύρες κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων».

