Ζιακόπουλος για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αττική: Αναγκαία η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

Η ανάλυση του μετεωρολόγου για τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Αττική

Γιάννης Καλύβας

Ζιακόπουλος για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αττική: Αναγκαία η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική που προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας ανέλυσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στην ιστοσελίδα του.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του μετεωρολόγου, τα ποσοστά υετού που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ξεπερνούν κατά πολύ αντίστοιχα ποσοστά του παρελθόντος που είχαν ως αποτέλεσμα αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει στην ανάλυσή του ότι τα τελευταία χρόνια οι έντονες βροχοπτώσεις της τάξεως των 200 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες ώρες δεν είναι πλέον σπάνιες, ωστόσο δεν μπορούν να αποδοθούν εξ΄ολοκλήρου στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

«Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα με την επιτάχυνση της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και τη λήψη άλλων σχετικών μέτρων είναι αναγκαία, αλλά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όλο και συχνότερα πλέον θα έρχεται η φύση και θα καθιστά τα μέτρα ανεπαρκή. Πολλοί αρχιτέκτονες τοπίου και πολεοδόμοι θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα χρειάζεται επανεξέταση του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Τα εδάφη θα πρέπει να "αποσφραγιστούν" και θα πρέπει να εφαρμοστεί έξυπνος σχεδιασμός για τις πιθανές πλημμυρικές ζώνες με την έννοια της υβριδικής χρήσης, δηλαδή να λειτουργούν ως δημόσιοι χώροι σε περιόδους ξηρασίας και ως περιοχές που προορίζονται για πλημμύρες κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων», καταλήγει στην ανάλυσή του ο κ. Ζιακόπουλος.

Η ανάλυση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

«Με βάση τις παρατηρήσεις των σταθμών ΕΑΑ και ΕΜΥ, την Τετάρτη (21/1), έπεσαν: στου Παπάγου 174 χιλιοστά βροχής, σε αρκετούς σταθμούς από 130 ως 150 χιλιοστά και στο Ελληνικό 117 χιλιοστά βροχής. Σύμφωνα με αδιασταύρωτες πληροφορίες, στον Κάλαμο (Άγιοι Απόστολοι) έπεσαν 223 χιλιοστά και στη Βάρη (Σχολή Ευελπίδων) 196 χιλιοστά βροχής.

Αναμφίβολα, σε κάθε κακοκαιρία η κατανομή του υετού, η διάρκειά του και η έντασή του είναι διαφορετικές. Όπως διαφορετικής πυκνότητας είναι και το δίκτυο των σταθμών που εκτελούν μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Ωστόσο, μπορούμε να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα για τα ποσά υετού που σημειώθηκαν προχθές στην Αττική, παραθέτοντας τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν στις μεγάλες πλημμύρες τα τελευταία 65 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Η πλημμύρα του 1961 (5-6/11)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στη Ν. Φιλαδέλφεια 116 χιλιοστά, το Αστεροσκοπείο 82 και στο Ελληνικό 46 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 1977 (2/11)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στην Πλατεία Δημαρχείου 165 χιλιοστά, τη Ν. Φιλαδέλφεια 91, το Αστεροσκοπείο 133 και στο Ελληνικό 50 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 1993 (21/11)

Πλημμύρες στην Αττική και κυρίως σε Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Βάρη, χωρίς ευτυχώς θύματα. Ύψη βροχής: στο Ελληνικό 80 και τη Ν. Φιλαδέλφεια 64 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 1994 (21-22/10)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στη Νέα Φιλαδέλφεια 109 χιλιοστά, το Αστεροσκοπείο 85 και στο Ελληνικό 47 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 2002 (8/7)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στην πλατεία Κουμουνδούρου (σταθμός ΔΕΗ) 137 και στο Αστεροσκοπείο 91 χιλιοστά.

Η πλημμύρα του 2013 (22/2)

Ύψη βροχής στη διάρκεια του επεισοδίου: στις περιοχές Χαλανδρίου-Παπάγου 135 με 140 χιλιοστά.

Αν και το φαινόμενο της πλημμύρας δεν εξαρτάται μόνο από το νερό που θα πέσει, μπορούμε να πούμε ότι στο Λεκανοπέδιο, με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών και την εμπειρία μας, βροχή με ωριαία ένταση της τάξεως των 30 χιλιοστών είναι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα, βροχή της τάξεως των 100 χιλιοστών σε 2 με 3 ώρες δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και αν στο ίδιο χρονικό διάστημα η βροχή φθάσει ή ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά οι καταστροφές είναι μεγάλες και αναπόφευκτες.

Οι προχθεσινές πλημμύρες στην Αττική ως επεισόδιο δεν μπορεί να αποδοθούν στην κλιματική αλλαγή, αλλά μπορεί κάποιος να αρνηθεί ότι τα μεγάλα ύψη βροχής δεν σχετίζονται με το γεγονός ότι η πιο θερμή ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς (το καύσιμο της μηχανής του καιρού) ή ότι δεν έπαιξε ρόλο στην όλη διαδικασία η κατά 2 με 3 βαθμούς θερμότερη θάλασσα; Προφανώς, όχι. Γενικότερα, όλα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι έντονες βροχοπτώσεις της τάξεως των 200 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες ώρες δεν είναι πλέον σπάνιες.

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα με την επιτάχυνση της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και τη λήψη άλλων σχετικών μέτρων είναι αναγκαία, αλλά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όλο και συχνότερα πλέον θα έρχεται η φύση και θα καθιστά τα μέτρα ανεπαρκή. Πολλοί αρχιτέκτονες τοπίου και πολεοδόμοι θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα χρειάζεται επανεξέταση του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Τα εδάφη θα πρέπει να «αποσφραγιστούν» και θα πρέπει να εφαρμοστεί έξυπνος σχεδιασμός για τις πιθανές πλημμυρικές ζώνες με την έννοια της υβριδικής χρήσης, δηλαδή να λειτουργούν ως δημόσιοι χώροι σε περιόδους ξηρασίας και ως περιοχές που προορίζονται για πλημμύρες κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στη Μασαχουσέτη: 35χρονη στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής

23:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

23:13WHAT THE FACT

Γιατί καλύπτουμε ενστικτωδώς το στόμα μας όταν χασμουριόμαστε

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα: Νέα έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η κακοκαιρία άφησε το στίγμα της – Σαρώθηκαν παραλίες και δρόμοι

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις αντιστρατήγων στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του «σκιώδους» στόλου πετρελαίου του Ιράν

22:06ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης την ερχόμενη εβδομάδα

22:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μόλις σοβαρεύτηκε η Φενέρμπαχτσε «καθάρισε» την Μπασκόνια

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αττική: Αναγκαία η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

21:55ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο ExxonMobil: Μέχρι και 9 tcf φυσικό αέριο στο Τεμάχιο 10

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

22:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρέμβαση Τραμπ για τα Nησιά Τσάγκος και γιατί αφορά και την Ελλάδα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ