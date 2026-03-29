Καιρός αύριο: Σχεδόν αίθριος με τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές – Σε άνοδο η θερμοκρασία

Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται αύριο Δευτέρα (30/3) σύμφωνα με την ΕΜΥ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις θα δημιουργηθούν κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με σχεδόν αίθριο καιρό και παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, με τους ανέμου να πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 18 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα ανατολικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα βόρεια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.