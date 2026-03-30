Καιρός: «Πολύ δύσκολη ημέρα η Τετάρτη» - Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Καμπανάκι» από τον έμπειρο προγνώστη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Πολύ δύσκολη ημέρα η Τετάρτη» - Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου
  • Η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου με έντονες και κατά τόπους επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.
  • Την Τετάρτη θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από 1.400
  • 1.600 μέτρα υψόμετρο.
  • Σφοδροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, πιθανόν προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
  • Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.
  • Η αστάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τις 3 Απριλίου με σταδιακή βελτίωση προς τις 6
  • 7 Απριλίου και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση της κακοκαιρίας να τοποθετείται την Τετάρτη 1 Απριλίου, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας με έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θα σημειωθούν τοπικές, ασθενείς βροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ωστόσο, από το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο καιρός θα αρχίσει να επιδεινώνεται αισθητά, αρχικά στη δυτική και νοτιοδυτική χώρα.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα έως και επικίνδυνα, με αυξημένη πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, σε υψόμετρα άνω των 1.400-1.600 μέτρων, όπου αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, καθώς θα ενισχυθούν σημαντικά. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σφοδροί έως θυελλώδεις άνεμοι, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ακόμη και απαγορευτικό απόπλου.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας, αλλά με τάση σταδιακής εξασθένησης των φαινομένων. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, κυρίως στα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, δίνοντας ξανά χειμωνιάτικη αίσθηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η αστάθεια θα επιμείνει και μετά τις 3 Απριλίου, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση προς τις 6 με 7 του μήνα. Μέχρι τότε, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με διαστήματα ψύχρας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

