Καιρός: Από το μεσημέρι μέχρι τις 22:00 της Τετάρτης η κορύφωση των βροχόπτωσεων

Η Τετάρτη 1η Απριλίου, η πρώτη μέρα της επέλασης της κακοκαιρίας Erminio, αναμένεται να φέρει τα εντονότερα φαινόμενα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, προειδοποίησε εκ νέου σήμερα (31/03) για σφοδρές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ, το κρίσιμο διάστημα για την Αττική θα είναι από το μεσημέρι έως και τις 22:00, όταν και αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην κατηγορία 5 (Ακραία).

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), αύριο και την Πέμπτη (02/04) τις Περιφέρειες:

– Αττικής



– Στερεάς Ελλάδας



– Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων



– Πελοποννήσου



– Νοτίου Αιγαίου



– καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

