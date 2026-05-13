Καιρός: Πότε θα δούμε ξανά άνοιξη - Ξεκινάει 10ήμερη αστάθεια με ψυχρές βαλκανικές μάζες

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με σταδιακή εξασθένηση.
  • Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με αστάθεια κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ήπια πτώση στα δυτικά (24
  • 26°C) και θα παραμείνει υψηλότερη στα ανατολικά και νότια (28
  • 30°C).
  • Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές και θερμοκρασίες έως 28°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
  • Τις επόμενες δέκα ημέρες προβλέπεται αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στην κεντρική, βόρεια ηπειρωτική χώρα και τα ορεινά της Πελοποννήσου, συνοδευόμενες από χαλάζι και ηλεκτρική δραστηριότητα.
Οι δυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν σήμερα, με ένταση ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παρά την ηλιοφάνεια, αναμένονται τοπικές συννεφιές και αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες.

Ο δυτικός άνεμος μπορεί να φτάσει τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια ήπια πτώση, ειδικά στα δυτικά, με μέγιστες τιμές γύρω στους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 30 βαθμών.

Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές το απόγευμα. Ο δυτικός άνεμος αναμένεται να φτάσει τα 6 μποφόρ στα δυτικά προάστια, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η ένταση του ανέμου θα μειωθεί σταδιακά μετά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα ξεκινήσει ήπιος, αλλά σύννεφα που θα σχηματιστούν κυρίως στους ορεινούς όγκους θα προκαλέσουν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το βράδυ και εν συνεχεία θα εξασθενήσουν καθώς θα μετακινηθούν προς τη θάλασσα. Ο βορειοδυτικός άνεμος θα παραμείνει ισχυρός έως το μεσημέρι, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24 βαθμούς.

Για το επόμενο δεκαήμερο, η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την επίδραση αστάθειας, με μετακινήσεις ψυχρότερων αερίων μαζών που θα έρχονται σε επαφή με πιο θερμές, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Την Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Το Σαββατοκύριακο, το σκηνικό θα συνεχιστεί με μπόρες και καταιγίδες σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα κατά τις θερ

Ο δυτικός άνεμος θα φτάσει εντάσεις έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μια ήπια υποχώρηση, με μέγιστες τιμές 24-26 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στα ανατολικά και νότια αναμένονται θερμοκρασίες 28-30 βαθμών, διατηρώντας ένα σχετικά θερμό προφίλ.

Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με λίγες συννεφιές το απόγευμα. Ο δυτικός άνεμος θα συνεχίσει να πνέει ισχυρός στα δυτικά τμήματα, έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση αργότερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα ξεκινήσει καλός αλλά θα αναπτυχθούν σύννεφα κυρίως στα ορεινά, που θα προκαλέσουν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το βράδυ, εξασθενώντας καθώς μετακινούνται προς τη θάλασσα. Ο βορειοδυτικός άνεμος θα παραμείνει ισχυρός έως το μεσημέρι, με θερμοκρασία περίπου 24 βαθμούς.

Δεκαήμερο αστάθειας

Τις επόμενες δέκα ημέρες η χώρα θα επηρεαστεί από αστάθειες λόγω μεταβολών στις αέριες μάζες, με ψυχρότερα ρεύματα να συναντούν θερμότερες αέριες μάζες. Αυτό θα προκαλέσει τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με επέκταση σε θαλάσσιες περιοχές το βράδυ.

Την Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, ενώ το Σαββατοκύριακο το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, αλλά θα είναι βραχυχρόνια.

Καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του Μαΐου, η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, περίπου 24-27 βαθμούς Κελσίου. Η προσοχή παραμένει στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν και θα εκδηλώνονται οι μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά κεντρικά και βόρεια τμήματα, καθώς και στα βουνά της Πελοποννήσου και στο βορειοδυτικό Αιγαίο.

