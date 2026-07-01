Καιρός: Με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές η Τετάρτη – Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές η Τετάρτη – Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία
Eurokinissi
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  • Ο καιρός την Τετάρτη θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως τους 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 31 βαθμών.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.
  • Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες δείχνει διατήρηση του γενικά αίθριου καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο.
  • Στις παράκτιες περιοχές της Αττικής και άλλων περιοχών η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη λόγω αέρηδων.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 1 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα ορεινά της δυτικής Πελοποννήσου.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-07-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις Σποράδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα εκτός από τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

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