Καιρός: Μικρή πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - Αναλυτική πρόγνωση

Snapshot Αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με μέγιστες τιμές 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στις κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην Πελοπόννησο, Θράκη, δυτική Στερεά και νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ενισχυόμενοι τοπικά σε 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες. Snapshot powered by AI

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και ισχυροί κατά τόπους άνεμοι αναμένονται για σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόγνωση καιρού, στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός : Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Ανεμοι : Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός : Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

: Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι : Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός : Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ

: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα