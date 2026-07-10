Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας με βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά

Snapshot Αύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 36 βαθμούς Κελσίου σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, και 32-34 βαθμούς στα νησιά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στα περισσότερα σημεία και βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με θερμοκρασίες έως 35 και 34 βαθμούς αντίστοιχα.

Την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πιθανές βροχές στη Μακεδονία και Θράκη και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς κελσίου.

Σχεδόν αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 34 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός, όμως στη Μακεδονία και τη Θράκη μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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