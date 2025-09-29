LiveBlog: Ξεκινά η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου - Ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Την ώρα που όλο ο πλανήτης παρακολουθεί με αμηχανία την συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντώνται στον Λευκό Οίκο για την κατάπαυση του πυρός και το μέλλον εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Λίγη ώρα μάλιστα πριν από την κρίσιμη συνάντηση ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «είμαστε κοντά σε συμφωνία», ενώ την ώρα που ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Νετανιάχου έξω από την Δυτική Πτέρυγα επανέλαβε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ισραήλ και Χαμάς είναι πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτήν την σύγκρουση», τόνισε η Λέβιτ.

Την Κυριακή, σε τηλεφωνική συνέντευξη στον Μπαράκ Ραβίντ για το Axios και το Channel 12, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να συνάψουν μια συμφωνία», σημειώνοντας πως «οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους».

Όπως είπε, «ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι (σ.σ. Νετανιάχου) θέλει ειρήνη», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία θα πρόκειται για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφανίστηκε πιο προσεκτικός.

«Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι στόχος του Ισραήλ παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων, ο τερματισμός της κυριαρχίας της Χαμάς, ο αφοπλισμός και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ώστε να ανοίξει ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της όσο και για την περιοχή συνολικά.

Δείτε Live εικόνα από τον Λευκό Οίκο: