Iron Maiden: Το απρόοπτο σε συναυλία και η αντίδραση του κοινού (pics)

Παραλίγο να καταλήξει στο νοσοκομείο ένας άνδρας της ασφάλειας στην τελευταία εμφάνιση των Iron Maiden στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Σαν Αντόνιο.

Ενώ όλοι διασκέδαζαν συνέβη κάτι που θα το θυμούνται τόσο τα μέλη της θρυλικής μπάντας όσο και ο σεκιουριτάς!

Δείτε στην gallery τι συνέβη:

GALLERY 01 Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες σε συναυλία του γνωστού συγκροτήματος Iron Maiden.



Οι Iron Maiden είναι heavy metal μουσικό συγκρότημα από την Αγγλία. Είναι από τους δημοφιλέστερους εκπροσώπους του είδους και ειδικά του New Wave of British Heavy Metal, για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Οι πωλήσεις τους ανέρχονται σε πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα, αν και ποτέ δεν είχαν στήριξη από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή τον ευρύτερο μουσικό τύπο. Κομμάτια όπως το The Trooper, The Number of the Beast, Fear of the Dark, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name και Seventh Son Of a Seventh Son αποτελούν ιστορικές στιγμές όχι μόνο για το heavy metal, αλλά και γενικά για την ροκ σκηνή.

Έχουν κατορθώσει πολλές πρωτιές σε εμπορικό επίπεδο, ενώ παράλληλα έχουν βραβευτεί πολλές φορές και από κριτικούς αλλά και από το κοινό.

