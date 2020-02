Oscars 2020 - Όσκαρ 2020: Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα για τη μεγάλη βραδιά

Η φετινή τελετή των Οσκαρ 2020 θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά για ακόμη μία χρονιά από την Cosmote ΤV την Κυριακή στις 03:00.

Τα σημαντικότερα βραβεία του κινηματογράφου έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα κανάλια COSMOTE CINEMA, καθώς η τελετή, θα μεταδοθεί ζωντανά, τόσο από το COSMOTE CINEMA OSCARS, όσο και από το COSMOTE CINEMA 2HD με ελληνικό, απευθείας σχολιασμό από τους απεσταλμένους της COSMOTE TV στο Λος Άντζελες, Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα. Ταυτόχρονα, στο COSMOTE CINEMA 1HD οι τηλεθεατές θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την πρωτότυπη μετάδοση.

Η COSMOTE TV είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο και ένα από τα 18 παγκοσμίως που για δεύτερη συνεχή χρονιά θα βρίσκεται στο κόκκινο χαλί της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς. Ο απεσταλμένος της COSMOTE TV στο Λος Άντζελες, Γιώργος Σατσίδης θα είναι εκεί, για να καταγράψει από τις 23:00 και μέχρι λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, ζωντανά όλα όσα συμβαίνουν και να συνομιλήσει με τους κινηματογραφικούς αστέρες, κατά την άφιξή τους στο Dolby Theater. Η σύνδεση με το κόκκινο χαλί θα γίνει μέσα από το κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS, κατά τη διάρκεια της εκπομπής OSCARS’ NIGHT.

Η λίστα με όλες τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2020

Καλύτερη ταινία

«Κόντρα σε όλα» ("Ford vs. Ferrari")

«Ο Ιρλανδός» ("The Irishman")

"Jojo Rabbit"

«Μικρές Κυρίες» ("Little Women")

«Τζόκερ»

«Ιστορία Γάμου» ("Marriage Story")

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ» ("Once Upon a Time in Hollywood")

«Παράσιτα» ("Parasite")

Καλύτερη σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-Χο, «Παράσιτα»

Τοντ Φίλιπς, «Τζόκερ»

Σαν Μέντες, «1917»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και δόξα»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Άνταμ Ντράιβερ, «Ιστορία γάμου»

Χόακιν Φίνιξ, «Τζόκερ»

Τζόναθαν Πράις, «Οι δύο Πάπες»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο «Harriet»

Σίρσα Ρόναν «Μικρές Κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον «Ιστορία Γάμου»

Σαρλίζ Θερόν «Βόμβα» ("Bombshell")

Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τομ Χάνκς, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Άντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Β' Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέιτς, «Η περίπτωση του Ρίτσαρντ Τζούελ»

Λόρα Ντερν, «Ιστορία γάμου»

Σκάρλετ Γιόχανσον, "Jojo Rabbit"

Φλόρενς Πιου, «Μικρές κυρίες»

Μάργκοτ Ρόμπι, «Βόμβα»

Διασκευασμένο Σενάριο

Στιβ Ζέιλιαν, «Ο Ιρλανδός»

Τάικα Γουαϊτίτι, "Jojo Rabbit"

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Τζόκερ»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Μικρές Κυρίες»

Άντονι ΜακΚάρτεν, «Οι Δύο Πάπες»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ράιαν Τζόνσον, «Στα Μαχαίρια»

Νόα Μπάουμπακ, «Ιστορία Γάμου»

Σαμ Μέντες και Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Μπονγκ Τζουν-Χο και Χαν Τζιν-Γουον, «Παράσιτα»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

"Corpus Christi"

"Honeyland"

"Les Misérables"

«Πόνος και δόξα»

«Παράσιτα»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

"American Factory"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"Honeyland"

Φωτογραφία

«Ο Ιρλανδός»

«Τζόκερ»

"The Lighthouse"

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Κουστούμια

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Μόνταζ

«Κόντρα σε όλα»

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«Τζόκερ»

«Παράσιτα»

Mακιγιάζ

«Βόμβα»

«Τζόκερ»

"Judy"

"Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους"

«1917»

Μουσικής

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Ιστορία Γάμου»

«1917»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Τραγουδιού

I Can’t Let You Throw Yourself Away, "Toy Story 4"

I’m Gonna Love Me Again, "Rocketman"

Into the Unknown, «Ψυχρά κι Ανάποδα 2»

"I'm Standing With You", "Breakthrough"

Stand Up, "Harriet"

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

Μοντάζ Ήχου

«Κόντρα σε όλα»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Μίξη Ήχου

"Ad Astra"

«Κόντρα σε όλα»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Οπτικά Εφέ

"Avengers: Η τελευταία πράξη"

«Ο Ιρλανδός»

The Lion King

«1917»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Ντοκιμαντέρ (Μικρού Μήκους)

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk, Run, Cha-Cha"

Μικρού Μήκους (Κινούμενα Σχέδια)

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Μικρού Μήκους

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors’ Window"

"Saria"

"A Sister"

