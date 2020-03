Ούρσουλα Άντρες: Το αιώνιο Bond Girl

Η Ελβετίδα ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες υπήρξε το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ και σύμβολο του σεξ την δεκαετία του ’60. Το 2012 οι αναγνώστες της αγγλικής εφημερίδας «The Sun» απεφάνθησαν ότι η Ούρσουλα Άντρες είναι το πιο σέξι κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εφημερίδα για τα 50 χρόνια της κινηματογραφικής διαδρομής του «Πράκτορα 007».

Η Ούρσουλα Άντρες γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου 1936 στην Βέρνη της Ελβετίας και ήταν ένα από τα επτά παιδιά μιας γερμανόφωνης οικογένειας προτεσταντών. Στα 17 χρόνια της αποφάσισε να αποτινάξει τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της συντηρητικής οικογένειάς της και να ανοιχτεί στον λαμπερό κόσμο της σόου-μπιζ. Το κατάφερε σε μια εκδρομή της στην Ρώμη.

Παίζοντας αρχικά μικρούς ρόλους σε φτηνές ιταλικές παραγωγές, βρέθηκε στην Νέα Υόρκη, όπου πλασαρίστηκε ως η νέα Μάρλεν Ντίτριχ, αν και τα μόνα κοινά πράγματα που είχε με την θρυλική ηθοποιό ήταν η γερμανική καταγωγή της και τα υπέροχα πόδια της.

Το 1957 παντρεύτηκε τον αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και φωτογράφο Τζον Ντέρεκ (1926-1998), ο οποίος επέβλεπε κάθε πτυχή της καριέρας της, όπως το έκανε και αργότερα με την δεύτερη σύζυγό του Μπο Ντέρεκ, που μπορεί να θεωρηθεί ένα αντίγραφο της Άντρες. Ο γάμος τους κράτησε εννέα χρόνια και το διαζύγιό τους το 1966 δεν διατάραξε τις φιλικές τους σχέσεις.

Το 1962, η Ούρσουλα Άντρες έπαιξε το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ (Σον Κόνερι), ονόματι Χάνεϊ Ράιντερ, στην πρώτη ταινία της σειράς με τον τίτλο «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο» (»Dr No»), που σκηνοθέτησε ο Τέρενς Γιάνγκ. Η σκηνή, όπου η Ούρσουλα Άντρες αναδύεται από την θάλασσα με ένα λευκό μπικίνι (τολμηρό για την εποχή) στοιχειώνει ακόμη στο μυαλό πολλών ανδρών και θεωρείται μια από τις κλασικές της σειράς. Για την ερμηνεία της η Ούρσουλα Άντρες απέσπασε Χρυσή Σφαίρα, την μοναδική διάκριση της καριέρας της.

Το 1963 ήταν μια παραγωγική χρονιά για την νεαρή πρωταγωνίστρια. Έπαιξε δίπλα στον Έλβις Πρίσλεϊ στην μουσική κωμωδία «Ξεφάντωμα στο Μεξικό» («Fun in Acapulco») και στο κωμικό γουέστερν «Τέσσερις για το Τέξας» («4 for Texas»), δίπλα στον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντιν Μάρτιν και την Ανίτα Έκμπεργκ, ενώ έκανε και μια γυμνή φωτογράφηση για το Playboy.

Τα επόμενα χρόνια η Ούρσουλα Άντρες απασχολούσε τον Τύπο για τους έρωτές της και λιγότερο έως καθόλου για τις καλλιτεχνικές της επιδόσεις. Στους άνδρες που πέρασαν από τη ζωή της αξίζει να αναφέρουμε τους Τζέιμς Ντιν, Ζαν - Πολ Μπελμοντό (ήταν η αιτία για τον χωρισμό του από την πρώτη του σύζυγο Ελοντίν Κονσταντέν), Φάμπιο Τέστι και Χάρι Χάμλιν, με τον οποίο απέκτησε το μοναδικό της παιδί. Ανάμεσά στους εραστές της και ένας έλληνας, ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος είχε δηλώσει για την σχέση τους: «Για μένα ήταν ένα πρόσωπο-μύθος. Συναντηθήκαμε λοιπόν, είχαμε πολύ καλή χημεία και προέκυψε ένας έρωτας που κράτησε δύο χρόνια. Τώρα που κοιτάω πίσω ήταν μια εμπειρία πολύ ξεχωριστή».

Η Ούρσουλα Άντρες συνέχισε να γυρίζει ταινίες, από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι η κωμωδία «Χαρέμι για δύο» («What`s New Pussycat», 1965) με συμπρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλερς και σεναριογράφο τον Γούντι Άλεν, η παρωδία των ταινιών του Τζέιμς Μποντ «Τζέιμς Μποντ 007: Καζινό Ρουαγιάλ («Casino Royale»), που γύρισε ο Τζον Χιούστον το 1966, το σπαγγέτι- γουέστερν «Μονομαχία στον Κόκκινο Ήλιο» («Soleil Rouge», 1971), η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Η σύγκρουση των Γιγάντων» («The Clash of Titans», 1981) και η ιστορική τηλεοπτική σειρά «Πέτρος ο Μέγας» (« Peter the Great», 1986).

