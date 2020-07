Πέθανε διάσημη τραγουδίστρια (pics)

Η τραγουδίστρια σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το σόλο άλμπουμ της αργότερα φέτος.

Νεκρή σε ηλικία μόλις 53 ετών ετών βρέθηκε η τραγουδίστρια των Primal Scream, Denise Johnson.

Η Johnson είχε «σφραγίσει» με τη φωνή της το περίφημο «Screamadelica» τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος το 1991 και έμεινε στην μπάντα ως το 1995. Παράλληλα, εμφανίστηκε σε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το "Higher Than The Sun" και το "Don't Fight It, Feel It".

Παράλληλα είχε συνεργαστεί με τους Pet Shop Boys και πολλούς άλλους.

Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε φίλος της στο Twitter ενώ τα αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα.

Μια δήλωση της οικογένειάς της ανέφερε ότι «πέθανε ξαφνικά» μετά από ασθένεια.

Με πληροφορίες από: BBC, Mirror

