Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός σε ηλικία 56 ετών (pics)

Πέθανε η ηθοποιός Doreen Montalvo, που έγινε γνωστή στο Μπρόντγουεϊ με τη συμμετοχή της στη θεατρική επιτυχία «Mrs. Doubtfire». Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, από ξαφνική ασθένεια.

Η Doreen Montalvo πρωταγωνιστούσε στο θεατρικό ανέβασμα της κινηματογραφικής επιτυχίας στην οποία είχε διαπρέψει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, στον ρόλο της κυρίας Ντάουτφαϊερ.

Τον θάνατo της Doreen Montalvo επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ της στο Instagram γράφοντας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πάνε στον σύζυγό της Mike Mann και στην οικογένειά της αυτές τις ώρες. Πονάει η καρδιά μας».

Η ηθοποιός εμφανίστηκε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Law & Order, The Good Wife, Smash, One Life to Live, Elementary και Madam Secretary.

Η Montalvo παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Μάικλ Μαν το 2010.

«Doreen, τι απόλυτη ευλογία να σε γνωρίζω στο απίστευτο ταξίδι σου. Προσεύχομαι για σένα και θα σε αγαπώ και θα μου λείπεις για πάντα. Για πάντα. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ», ανέφερε ο μάνατζέρ της σε ανακοίνωση.

