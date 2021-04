Κρίση στα τσιπάκια: Πού οφείλεται η έλλειψη ημιαγωγών που πλήττει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο

Μία άνευ προηγουμένου κρίση λαμβάνει χώρα στον τομέα των ημιαγωγών (μικροτσίπ) σε όλο τον πλανήτη, πλήττοντας ένα μεγάλο εύρος βιομηχανιών- από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τους κατασκευαστές smartphones και οικιακών συσκευών.

Η έλλειψη αυτή οφείλεται σε μια σειρά από διαφορετικούς παράγοντες που λειτουργούν συνδυαστικά, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανταγωνίζονται τη βιομηχανία ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών για την εξασφάλιση επαρκών προμηθειών τσιπ.

Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές προέβησαν σε περισσότερες αγορές laptops, κονσολών gaming και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οδηγώντας σε μείωση των αποθεμάτων. Επίσης αγόρασαν περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι θα αναμενόταν την προηγούμενη άνοιξη, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις προμήθειες.

Οι κυρώσεις σε βάρος κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Η έλλειψη τσιπ αρχικά επηρέαζε κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία, ωστόσο έχει πλέον εξαπλωθεί και σε άλλους κλάδους, όπως τα smartphones, τα ψυγεία και οι φούρνοι μικροκυμάτων.

Όπως σημειώνει το Reuters, κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί τσιπ στην παραγωγή της φαίνεται να έχει καταληφθεί από πανικό και επιχειρεί να αυξήσει τα αποθέματά της. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση τιμών ακόμα στα φθηνότερα εξαρτήματα, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών και στα τελικά προϊόντα.

Τι συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία;

Τα αυτοκίνητα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τσιπ, για ένα εύρος λειτουργιών- από λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης κ.α.) μέχρι διαχείριση κινητήρα μέσω υπολογιστή για εξοικονόμηση καυσίμου κ.α.

Η κρίση αυτή έχει κάνει πολλές εταιρείες να περιορίσουν την παραγωγή των λιγότερο κερδοφόρων μοντέλων. Μεταξύ αυτών που έχουν πει ότι θα μειώσουν την παραγωγή είναι οι General Motors Co και Ford Motor Co, που ακολούθησαν άλλους κατασκευαστές, όπως οι Volkswagen AG, Subary Corp, Toyota Motor Corp και Nissan Motor Co.

Σύμφωνα με την IHS Markit, μια φωτιά σε ένα ιαπωνικό εργοστάσιο της Reneseas Electronics Corp, όπου αντιστοιχεί το 30% της παγκόσμιας αγοράς για microcontroller μονάδες σε αυτοκίνητα έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Επίσης, κακοκαιρία στο Τέξας ανάγκασε τις Samsung Electronics Co Ltd, NXP Semiconductors και Infineon να κλείσουν τα εργοστάσιά τους προσωρινά. Οι Infineon και NXP είναι μεγάλοι προμηθευτές και τα προβλήματα αυτά απλά συμβάλλουν στην μεγέθυνση ενός ήδη υπάρχοντος προβλήματος.

Πίεση στην Ασία

Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι οι σχετικά χαμηλές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής τσιπ 8 ιντσών που ανήκουν κυρίως σε ασιατικές εταιρείες, κάτι που σημαίνει ότι δυσκολεύονται να αυξήσουν την παραγωγή καθώς αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν η ζήτηση για τηλέφωνα 5G και υπολογιστές laptops.

Η Qualcomm Inc, τα τσιπ της οποίας χρησιμοποιούνται σε τηλέφωνα της Samsung, είναι ένας από τους μεγάλους κατασκευαστές που δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση. Επίσης, προβλήματα αντιμετωπίζει και η Foxconn, μεγάλος προμηθευτής της Apple.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τσιπ λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην Ασία, όπου μεγάλοι κατασκευαστές όπως η TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd) και η Samsung διαχειρίζονται την παραγωγή για εκατοντάδες διαφορετικές εταιρείες. Οι αμερικανικές εταιρείες ημιαγωγών έχουν το 47% των πωλήσεων τσιπ παγκοσμίως, μα μόνο το 12% της παραγωγής παγκοσμίως γίνεται στις ΗΠΑ.

Τι γίνεται για να λυθεί το πρόβλημα;

Το κόστος κατασκευής τέτοιων εργοστασίων ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και η επέκταση των δυνατοτήτων τους μπορεί να χρειαστεί μέχρι και έναν χρόνο, λόγω της ανάγκης για δοκιμές και πιστοποιήσεις πολύπλοκων εργαλείων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιδιώκει την ενίσχυση της παραγωγής τσιπ στη χώρα, ενώ η Κίνα από πλευράς της παρέχει πολλές επιδοτήσεις στη βιομηχανία τσιπ, καθώς προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από τη δυτική τεχνολογία.

Με πληροφορίες από Reuters

