Όσκαρ 2021: Τα τραγούδια που διεκδικούν βραβείο

Τα πέντε τραγούδια που είναι υποψήφια στα φετινά Όσκαρ θα παρουσιαστούν από την κορυφή του λαμπερού νέου Μουσείου Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και ένα μικρό ψαροχώρι στην Ισλανδία, καθώς οι παραγωγοί στοχεύουν να αναμόρφωση της τελετής απονομής των βραβείων που έπληξε η πανδημία.

Ο πρωταγωνιστής, του Hamilton, Λέσλι Όντομ Τζ., θα είναι μεταξύ εκείνων που θα τραγουδήσουν από την ταράτσα του Μουσείου στο Άντζελες, το οποίο δεν έχει ακόμη ανοίξει τις πύλες του λόγω και της πανδημίας της Covid-19 και η ερμηνεία του θα κινηματογραφηθεί.



Το τραγούδι του, «Speak Now» από τη δραματική ταινία για τους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ «One Night in Miami» θα αποτελέσει μέρος ενός ειδικού αφιερώματος πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ.





Η μπαλάντα «Husavik» από την κωμωδία με τον Γουίλ Φέρελ «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» θα ερμηνευθεί από το ομώνυμο λιμάνι της Ισλανδίας.





«Θα έχουμε κινητικότητα πριν από την απονομή και μετά την τελετή για να ενισχύσουμε την κύρια διοργάνωση» δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Στίβεν Σόντεμπεργκ και οι άλλοι συμπαραγωγοί της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς. «Η πρότασή μας είναι απλώς να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ακολουθία, αλλιώς θα χάσετε κάτι πραγματικά απροσδόκητο και διασκεδαστικό» σημείωσε.



Στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, Oscars: Into the Spotlight θα τραγουδήσουν επίσης η βραβευμένη με τέσσερα Grammy HER, και η 12 φορές υποψήφια για το Όσκαρ, Ντάιαν Γουόρεν, οι οποίες φέτος διεκδικούν αγαλματίδιο για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «Black Messiah» και «The Life Ahead», αντίστοιχα. Επίσης θα παρουσιαστεί το τραγούδι «Hear My Voice» από την ταινία «The Trial of the Chicago 7» για το οποίο διεκδικεί Όσκαρ ο Ντάνιελ Πέμπερτον.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

«Καταιγίδα» πληρωμών τις επόμενες μέρες: Ποιοι πάνε ταμείο