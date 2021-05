Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστο μοντέλο (pics+vid)

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο τραγουδιστής και μοντέλο Νικ Κάμεν, γνωστός για τη συνεργασία του με τη Levi's και τη σχέση του με τη Μαντόνα

Έγινε πολύ γνωστός όταν πρωταγωνίστησε σε καμπάνια των διάσημων τζιν 501 της εταιρίας Levi’s (1985) αλλά και για τη σχέση του με τη Μαντόνα, η οποία έκανε και φωνητικά σε μία του επιτυχία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Νικ Κάμεν άρχισε να γίνεται γνωστός μετά τη συμμετοχή του σε διαφήμιση της Levi's όταν ήταν μόλις 18 ετών. Μάλιστα, εκεί τον «ονόμασαν» Νικ, όνομα που αργότερα κράτησε (σ.σ. το πραγματικό του όνομα είναι Ivor Neville «Nick» Kamen.

Αυτή του η εμφάνιση ήταν που τράβηξε την προσοχή πολλών, ανάμεσά τους και η Μαντόνα, η οποία επικοινώνησε μαζί του και στη συνέχεια συνεργάστηκαν για ένα τραγούδι της που είχε γράψει με τον Στίφεν Μπράι. Η ίδια, το 1986, είχε δηλώσει ότι το «χάρισμα» και η «όμορφη φωνή» του Κάμεν ήταν αυτό που την έκαναν να επικοινωνήσει μαζί του.

Αφού γνωρίστηκαν καλύτερα, η Μαντόνα προσφέρθηκε να αναλάβει το γράψιμο και την παραγωγή του «Each Time You Break My Heart» -το γνωστότερο τραγούδι του Νικ Κάμεν. Επίσης, ανέλαβε και τα δεύτερα φωνητικά.

Τη δεκαετία του '80, μάλιστα, η σχέση των δύο έγινε πρωτοσέλιδο, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η Μαντόνα απάτησε τον Σον Πεν -με τον οποίο έβγαινε εκείνη την περίοδο- με τον Νικ Κάμεν.

Δείτε φωτογραφίες του στη Gallery:

