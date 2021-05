Γιάννης Χρυσουλάκης: Η Ελλάδα Τιμώμενη Χώρα στην μεγαλύτερη εικαστική εκδήλωση της Κίνας

Η ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στηρίζει τους Έλληνες καλλιτέχνες και προβάλλει διεθνώς τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στηρίζει τους Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς, θέτοντας υπό την αιγίδα της τη μεγάλη διεθνή καλλιτεχνική έκθεση «The Tides of the Century» στον εκθεσιακό χώρο Ocean Flower Island Museum, στην νήσο Χαϊνάν στην Νότια Κίνα, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα ως Τιμώμενη Χώρα.

Η ελληνική συμμετοχή με έκθεση σύγχρονης ελληνικής Τέχνης με τίτλο «Θέσις-Αντίθεσις-Σύνθεσις -Ακολουθώντας την τροχιά των αλλαγών» (Thesis-Antithesis-Synthesis. In the Belt of Change - http://thesis-antithesis-synthesis.site/ ) στην εικαστική διοργάνωση έχει υπαχθεί από κινεζικής πλευράς στο «Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Κίνας 2021» και εδράζεται στο διάλογο μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτισμών. Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική Τιμώμενη Χώρα της εικαστικής διοργάνωσης στην οποία έχει παραχωρηθεί αποκλειστικό μουσειακό περίπτερο εμβαδού 1400 τ.μ.

Η ελληνική έκθεση είναι η μόνη που φιλοξενείται σε διακριτό μουσειακό κτήριο-Περίπτερο, στο Ocean Flower Island Museum με 51 έργα (γλυπτά, βίντεο-εγκαταστάσεις, έργα πολυμέσων και ψηφιακή τέχνη) 34 Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής καλλιτεχνών, διασήμων αλλά και νέων ανερχόμενων δημιουργών, (μ.α. Ζογγολόπουλος, Τάκης, Σαμαράς, Χρύσα, Τσόκλης, Βαρώτσος κ.α.). Ειδικός προσκεκλημένος εκθέτης είναι το Athens Digital Arts Festival (ADAF) με 21 ψηφιακά έργα-βίντεο Ελλήνων καλλιτεχνών σε οθόνες πλησίον της εισόδου Ελληνικού Περιπτέρου.

Η τελετή εγκαινίων της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, στο πλαίσιο της οποίας προβλήθηκε βίντεο με ομιλία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννη Χρυσουλάκη, το οποίο προλόγισε ο Πρέσβυς της Ελλάδος στο Πεκίνο, κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος.

Ο κ. Χρυσουλάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελληνικής Κυβέρνησης που η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα στη διεθνή Έκθεση Τέχνης «The Tides of the Century», μέσα από την οποία προβάλλονται Έλληνες καλλιτέχνες και οι σύγχρονες τάσεις της ελληνικής τέχνης στο κινεζικό και διεθνές κοινό.

«Σημαντική παράμετρος της φετινής αυτής διοργάνωσης είναι η ταυτόχρονη παρουσίαση του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Ο πλούσιος και εμβληματικός ελληνικός Πολιτισμός απετέλεσε ανέκαθεν πυλώνα της τουριστικής οικονομίας στην χώρα. Ο ελληνικός Πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών μας σχέσεων, δεδομένου ότι οι Κινέζοι ταξιδιώτες ενδιαφέρονται περισσότερο για τον πολιτιστικό τουρισμό, την ιστορία, τα μουσεία και μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος. Αντίστροφα, ο Τουρισμός μπορεί να στηρίξει τις επαφές και ανταλλαγές μεταξύ των δύο λαών και να δώσει επίσης ώθηση στις πολιτισμικές μας σχέσεις», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Χρυσουλάκης.

Αφού υπενθύμισε ότι Ελλάδα και Κίνα έχουν υπογράψει από το 2008 Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη της κλοπής, παράνομης ανασκαφής και εισαγωγής – εξαγωγής πολιτισμικών αγαθών, υπογράμμισε ότι η Κίνα στήριξε ενεργά τη συγκρότηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, μιας πρωτοβουλίας του ελληνικού ΥΠΕΞ με στόχο την αξιοποίηση της σοφίας και παρακαταθήκης μεγάλων αρχαίων πολιτισμών για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Επιπλέον, πρόσθεσε, στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας για το Έτος Πολιτισμού – Τουρισμού που υπεγράφη το Νοέμβριο του 2020, οι δύο χώρες επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις παραδοσιακές τους σχέσεις, να επιβεβαιώσουν τη φιλία των δύο λαών και να διευρύνουν τη συνεργασία τους με δράσεις στους τομείς του Πολιτισμού και Τουρισμού. Άλλωστε, στο πλαίσιο της UNESCO, Ελλάδα και Κίνα συνεργάζονται για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, στην κατεύθυνση σχετικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης.

«Πιστεύουμε ότι το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού 2021 θα αποφέρει πολλά οφέλη και στις δύο χώρες. Ελπίζουμε ότι το Έτος θα ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας στην Κίνα και θα συνεισφέρει στην ανάδειξη της πολιτικής, θεσμικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της χώρας και των δυνατοτήτων της στο κινεζικό κοινό» υπογράμμισε ο κ. Χρυσουλάκης ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση, υπό την επίσημη έγκριση του Κινεζικού Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, διοργανώνεται από την China International Exhibition Agency (CIEA) με συνδιοργανωτές την κινεζική ιδιωτική εταιρεία Evergrande Fairyland Group και την China Arts and Entertainment Group (κύριος κινεζικός φορέας διοργάνωσης εκθεσιακών δράσεων), ενώ ως προς το σκέλος της ελληνικής συμμετοχής, από την ελληνική εταιρεία PostScriptum με συντονιστή παραγωγής και προβολής τον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Κωνσταντινίδη. Την έκθεση σχεδίασε και επιμελήθηκε η Δρ. Κατερίνα Κοσκινά (Ιστορικός Τέχνης, Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων για τον Πολιτισμό και πρώην Διευθύντρια ΕΜΣΤ), με την υποστήριξη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΠΟΛΙΤΕΣ».

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και φωτισμό ελληνικού Περιπτέρου και εκθεμάτων επιμελήθηκε η κα Μαρία Μανέτα. Η έκθεση οργανώθηκε με την στήριξη των κάτωθι φορέων: Εθνικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Ίδρυμα Ωνάση, PACE Gallery New York, Ίδρυμα ΚΕΤΕ, Ίδρυμα Γιώργος Ζογγολόπουλος και το Stephen Antonakos Studio (Νέα Υόρκη).

Η ελληνική έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 8 Δεκεμβρίου, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και του Δήμου Αθηναίων.

Η εικαστική διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε 8 μουσεία και περιλαμβάνει 176 έργα από 95 καλλιτέχνες, προερχόμενους από 24 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, Κορέας, Ιαπωνίας, Ταϊλάνδης, Σιγκαπούρης, Ιράν, καθώς και της Γαλλίας, Ιταλίας, ΗΒ και ΗΠΑ. Ο εκθεσιακός χώρος του Ocean Flower Island Museum, συνολικής έκτασης 74 χιλ. τ.μ., περιλαμβάνει επίσης εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά κτήρια εμβαδού 23 χιλ. τ.μ. και ενσωματώνει συγκρότημα ψηφιακής παρουσίασης από 8 διεθνή μουσεία, ενώ σε αυτόν αναμένεται να φιλοξενηθούν ποικίλες δραστηριότητες με θέμα τον πολιτισμό (εικαστικά φόρουμ και παρουσίαση μουσείων), τον θεματικό τουρισμό, τη γαστρονομία, κλπ.