Νέα Υόρκη: Εαρινό γκαλά στον Βοτανικό Κήπο - Το πρώτο πάρτι με φυσική παρουσία μετά από 15 μήνες

Η πρώτη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, με φυσική παρουσία, 15 μήνες μετά τον αποκλεισμό λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού πραγματοποιήθηκε στον Νέο Βοτανικό Κήπο της αμερικανικής μητρόπολης.

Ήταν ένα φιλανθρωπικό εαρινό γκαλά, στο οποίο γιορτάστηκε η έκθεση «Kusama: Cosmic Nature» με καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις της Yayoi Kusama ανάμεσα στα έμβια είδη του Κήπου.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση της Kusama καθυστέρησε έναν χρόνο και τώρα είναι πλέον επισκέψιμη με τα γλυπτά της, όπως Dancing Pumpkin και I Want to Fly to the Universe.

Στο γκαλά ήταν παρούσες οι Κάρλι Κλος, Ολίβια Παλέρμο, Λόρα Κιμ, Μπρουκ Σιλντς, Τζόντι Τάρνερ – Σμιθ, κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς συγκεντρώθηκαν 1,3 εκατομμύρια δολάρια για τον Νέο Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του.

Παρά τον βροχερό καιρό, ο ενθουσιασμός για την πρώτη μεγάλη εκδήλωση του καλοκαιριού ήταν διάχυτος.

«Απόψε, επικρατεί αίσθηση ελπίδας και η πεποίθηση ότι η Νέα Υόρκη δεν χάνεται ποτέ» δήλωσε η Άσλεϊ ΜακΝτέρμοτ. «Οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παρά τη βροχή για να τιμήσουν μία καλλιτέχνη που εκπροσωπεί την ελπίδα, τη χαρά, την ενέργεια και το πνεύμα. Το πνεύμα της Νέας Υόρκης δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί» πρόσθεσε.

Η συνεργασία του Βοτανικού Κήπου της Νέας Υόρκης με την καλλιτέχνη από την Ιαπωνία ήταν στα στάδια του προγραμματισμού εδώ και τρία χρόνια.

«Ευτυχώς μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Είναι υπέροχο να βλέπουμε άτομα με χαμόγελα ξανά. Δεν μπορείτε να δείτε ένα χαμόγελο κάτω από μια μάσκα» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Βοτανικού Κήπου της Νέας Υόρκης, Μπάρκλεϊ Κόλινς.

