Αποκαλύψεις για το θάνατο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα: «Θεέ μου τι συνέβη;» - Οι τελευταίες της λέξεις

Τον επόμενο μήνα, η Νταϊάνα, η αγαπημένη πριγκίπισσα των Βρετανών, θα γινόταν 60 ετών. Με αφορμή τον τραγικό της θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου του 1997, ο βρετανικός Τύπος επιχειρεί να ανασυνθέσει τις τελευταίες τις στιγμές και να διαλύσει τους μύθους που τον συνοδεύουν.

Η εφημερίδα Daily Mail φωτίζει τις τελευταίες ώρες της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία είχε συνάψει σχέση την περίοδο εκείνη μια νέα σχέση με τον playboy Ντόντι αλ Φαγιέντ.

H Νταϊάνα στην Αυστραλία το 1983 Α.Ρ

Η ιστορία της τραγικής συντριβής στη γαλλική πρωτεύουσα και της μάχης που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή, «ζωντανεύει» στο βρετανικό Τύπο, που επιχειρεί να διαλύσει πολλούς από τους μύθους που περιβάλλουν το θάνατό της.

Κυριακή 31 Αυγούστου

Μεσάνυχτα στο Παρίσι: Ο ταξίαρχος Charles Ritchie, ο στρατιωτικός επικεφαλής της βρετανικής πρεσβείας, περπατά κοντά στο ξενοδοχείο Ritz μετά από έξοδο, όταν βλέπει ένα πλήθος φωτογράφων και άλλων θεατών στην είσοδο.

Ο στρατιώτης, που κάποτε ήταν σταυλάρχης της πριγκίπισσας Άννα, σταματάει για να μιλήσει σε έναν από τους παρευρισκόμενους. Ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί επειδή η «λέϊντι Ντι» βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο. Ως εκ τούτου, ο Ritchie γίνεται ο πρώτος Βρετανός αξιωματούχος στο Παρίσι που μαθαίνει την παρουσία της στην πόλη.

Mια απο τις τελευταίες φωτογραφίες της Νταϊάνα Daily Mail

Αργότερα θα καταθέσει στην έρευνα ότι σκόπευε να ενημερώσει τον πρέσβη του, αλλά δεν είδε κανένα λόγο να το κάνει πριν ξημερώσει. Ο μπάτλερ της Νταϊάνα, Paul Burrell, θα πει επίσης ότι ενώ ήταν υποχρεωμένη να ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών όταν ταξίδευε στο εξωτερικό, στην πράξη το έκανε μόνο για επίσημες επισκέψεις.

Αυτή η περιπέτεια με τον Ντόντι ήταν αυστηρά ανεπίσημη. Και έτσι ο Ritchie, επέστρεψε στο σπίτι του. Είχε δει δύο Range Rover με οδηγούς μπροστά από το ξενοδοχείο, αλλά υπέθεσε ότι η Diana δεν θα έβγαινε ξανά το Ritz αυτήν την περασμένη ώρα.

12.01:

Ο Ντόντι «βγαίνει» από το Imperial Suite και ενημερώνει τους δύο Βρετανούς σωματοφύλακες του, τον Trevor Rees-Jones και τον Kez Wingfield, ότι υπήρξε αλλαγή σχεδίου.

Το ζευγάρι δεν θα φύγει από την μπροστινή είσοδο του Ritz για να μεταβεί στο διαμέρισμά του με τα αυτοκίνητα που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα το απόγευμα και δεν θα χρειαστει σωματοφύλακες και σοφέρ.

Αντ 'αυτού, τους λέει, ο ίδιος και η Νταϊάνα θα φύγουν από την πίσω έξοδο με τον αναπληρωτή διευθυντή ασφαλείας του ξενοδοχείου Henri Paul και θα οδηγηθούν σε άλλη Mercedes.



Οι σωματοφύλακες θα βγουν έξω και θα ενεργήσουν ως «δολώματα», ενώ το ζευγάρι και ο Paul θα αποδράσουν. Οι δύο σωματοφύλακες φοβούνται οτι το σχέδιο είναι «κακό».

Υπάρχει μια «έντονη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ντόντι λέει στους άντρες του: «Έχει συναινέσει ο Moχάμεντ αλ Φαγιέντ, έχει δώσει το ΟΚ ο πατέρας μου.»

Επιτεύχθηκε συμβιβασμός, καθώς ο Ντόντι δέχθηκε να τους συνοδεύσει ο Rees-Jones. Κανένας σωματοφύλακας δεν είναι ικανοποιημένος, αλλά η φράση του Ντόντι δε χωράει αντίλογο.

12.06 πμ:

Το ζευγάρι φεύγει από την Imperial Suite και, μαζί με τον Paul και τον Rees-Jones, κατεβαίνει στο ισόγειο με το ασανσέρ του προσωπικού. Τους περιμένει στην πίσω πόρτα του ξενοδοχείου- μια μαύρη Mercedes S280.

O σωματοφύλακας της Νταϊάνα, ο οδηγός και στο βάθος η αδικοχαμένη Πριγκίπισσα Daily Mail

Ο Rees-Jones κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού. Η Νταϊάνα κάθεται πίσω του και ο Ντόντι πίσω από τον Paul. Κανένας τους δεν φοράει ζώνη ασφαλείας. Απέχουν λίγα λεπτά από την καταστροφή.

12.18 πμ:

Το σχέδιο απέτυχε παταγωδώς. Η Mercedes περιβάλλεται από παπαράτσι πριν καταφέρει να διαφύγει. Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της Νταϊάνα τη δείχνει να εγκαταλείπει βιαστική το ξενοδοχείο.

Ο Rees-Jones φαίνεται αγχωμένος, ο Paul όχι τόσο. Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, καθώς μπαίνει στο αυτοκίνητο, ο τελευταίος λέει στους φωτογράφους: «Μην προσπαθήσετε να μας ακολουθήσετε, σε κάθε περίπτωση, δεν θα μας πιάσετε».

12.20 πμ:

Οι φωτογράφοι τους κυνηγάνε κατά μήκος της Rue Cambon στη διασταύρωση με τη Rue de Rivoli, όπου ο Paul στρίβει δεξιά στην Place de la Concorde. Στη συνέχεια μπαίνουν στο Cours la Reine, κατά μήκος του του Σηκουάνα και επιταχύνουν.

Περνούν κάτω από την Pont Alexandre III, αλλά η Mercedes που επιταχύνει, αποτυγχάνει - ίσως δεν μπορεί - να πάρει έναν ολισθηρό δρόμο εξόδου που προσφέρει την πιο άμεση διαδρομή προς τον προορισμό τους.

Συνεχίζει λοιπόν κατά μήκος της όχθης του ποταμού, ενώ ακολουθείται από παπαράτσι, προς την επόμενη γέφυρα, την Pont de l'Alma. Σε αυτό το σημείο «γεννήθηκαν» πολλές θεωρίες συνωμοσίας και διενεργήθηκαν αναρίθμητες έρευνες.

Κοντά στην είσοδο της υπόγειας διάβασης, η επιταχυνόμενη Mercedes διασταυρώνεται με ένα λευκό Fiat Uno. Ο Paul χάνει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο των δύο τόνων προσκρούει στον 13ο πυλώνα της σήραγγας, με εκτιμώμενη ταχύτητα γύρω στα 100 χλμ/ωρα.

Περιστρέφεται και γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Ντόντι και o Paul σκοτώνονται ακαριαία. Ο Rees-Jones και η Diana τραυματίζονται σοβαρά. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο γιατρός του Frederic Mailliez μπαίνει στη σήραγγα από την άλλη κατεύθυνση.

Eπέστρεφε σπίτι του από ένα πάρτι γενεθλίων. «Παρατήρησα καπνό στη σήραγγα, άρχισα να οδηγώ πιο αργά και τότε είδα τη [Mercedes]», λέει ο Mailliez στο Mail. «Ο καπνός έβγαινε από τον κινητήρα, ο οποίος σχεδόν κόπηκε στα δύο. Δεν υπήρχε κανένας γύρω από τα συντρίμμια ».

Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και πήγε προς το σημείο. «Μέσα στη Mercedes, υπήρχαν δύο [θύματα] ήταν προφανώς νεκροί και δύο σοβαρά τραυματισμένοι, αλλά ακόμα ζωντανοί. Έτσι έκανα μια πολύ γρήγορη αξιολόγηση. Επέστρεψα στο αυτοκίνητό μου για να πάρω τα λίγα ιατρικά σύνεργα που είχα εκεί.

Ο γάμος της με τον Κάρολο το 1981 Α.Ρ

«Είχα μια μάσκα ανάνηψης την οποία πήρα. Τότε επέστρεψα στη Mercedes και προσπάθησα να βοηθήσω τη νεαρή γυναίκα. Καθόταν στο πάτωμα με την πλάτη γυρισμένη και ανακάλυψα ότι ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα και δεν είχε [σοβαρούς] τραυματισμούς στο πρόσωπό της.

Δεν αιμορραγούσε [τότε] αλλά ήταν σχεδόν αναίσθητη και είχε δυσκολία στην αναπνοή. Ο στόχος μου λοιπόν ήταν να την βοηθήσω να αναπνεύσει πιο εύκολα. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα.

Ήμουν μόνος μου, είχα λίγο εξοπλισμό. Φαινόταν καλά τα πρώτα λεπτά, αλλά το ατύχημα είχε προκληθεί με μεγάλη ένταση και πάντα υποψιάζεται κανείς σοβαρούς [εσωτερικούς] τραυματισμούς σε τέτοιου είδους καταστάσεις».

Ο Δρ Mailliez κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια επέστρεψε στο μοιραίο αυτοκίνητο. Δεν είχε ιδέα ότι η τραυματισμένη γυναίκα που προσπαθούσε να βοηθήσει ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Το μόνο που είχε σημασία ήταν ότι ο παλμός της ήταν αδύναμος και γρήγορος. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι γύρω από το σημείο του τροχαίου είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Τα φλας των καμερών αστραφταν.

«Συχνά οι άνθρωποι τραβούν φωτογραφίες σε ένα ατύχημα επειδή είναι περίεργοι. Αλλά εκείνη την στιγμή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έβγαζαν φωτογραφίες, γεγονός που με εξέπληξε αλλά δεν με σταμάτησε από το να κάνω τη δουλειά μου».

Προσπαθούσε να παρηγορήσει τη Νταϊάνα στα γαλλικά. Δεν ήξερε ότι είναι ξένη. Κάποιος του είπε τότε ότι η νεαρή γυναίκα μιλάει Αγγλικά.

«Άρχισα λοιπόν να της μιλάω αγγλικά, λέγοντας ότι ήμουν γιατρός και ότι το ασθενοφόρο έρχεται και όλα θα πάνε καλά, πράγματα δηλαδή που λένε οι γιατροί για να κάνουν έναν ασθενή να νιώσει καλά. Δεν ήξερε ακόμα ποια ήταν.

12.30πμ:

Ο πρώτος αστυνομικός φτάνει στη σκηνή. Ο Sebastian Dorzee αναγνωρίζει αμέσως την πριγκίπισσα.

12.32 πμ:

Ο αρχιπυροσβέστης Xavier Gourmelon καταφτάνει με δύο οχήματα από τον πυροσβεστικό σταθμό Marlar. Γνωρίζει ήδη ότι θα είναι σοβαρό γιατί μια πλήρης ιατρική ομάδα έχει αποσταλεί στη σκηνή. Βλέπει τον Rees-Jones. «Ήταν πολύ ταραγμένος, προσπαθούσε να κινηθεί, μουρμούριζε στα αγγλικά.

Δεν μπορούσα να τον καταλάβω, αλλά έστειλα μια ομάδα να ασχοληθεί μαζί του αμέσως », λέει στη Mail. Ο ίδιος βλέπει επίσης μια φιγούρα δίπλα σε ένα ακόμη θύμα του τροχαίου. Είναι ο δρ Mailliez και η Νταϊάνα που «κινείται και μιλάει».

Η ομάδα του απομακρύνει τον Ντόντι από το αυτοκίνητο για να προσπαθήσει να τον επαναφέρει. «Μόλις βγήκε, έμεινα με τη γυναίκα επιβάτη», λέει. «Μιλούσε στα Αγγλικά και έλεγε,« Θεέ μου, τι συνέβη; »

O γιατρός και ο πυροσβέστης που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο της τραγωδίας Daily Mail

Το κατάλαβα αυτό, έτσι προσπάθησα να την ηρεμήσω. Κράτησα το χέρι της. Τότε άλλοι ανέλαβαν. Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε δύο ή τρία λεπτά. «Εξωτερικά δεν υπήρχε φανερός τραυματισμός της Νταϊάνα εκτός από τον ώμο της. . . αλλά δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτό που βλέπει».

Ο συνάδελφός του της τοποθέτησε ένα αυχενικό κολάρο και μια καινούρια μάσκα. Στη συνέχεια, κάλυψε την Νταϊάνα με μια μεταλλική ισοθερμική κουβέρτα. Η αναπνοή της ήταν φυσιολογική, ο παλμός της «αρκετά δυνατός». Η κατάσταση φαίνεται ελπιδοφόρα.

12.40 πμ:

Φθάνει το πρώτο ασθενοφόρο με τον γιατρό Jean-Marc Martino, ειδικό εντατικολόγο. «Συστήθηκα, έκανα την εκτίμησή μου και επέστρεψα στο αυτοκίνητό μου για να φύγω», θυμάται ο Δρ Mailliez.

«Και έτσι εγκατέλειψα τη σκηνή χωρίς να γνωρίζω ποιόν βοήθησα». Ο αρχηγός της παρισινής αστυνομίας Philippe Massoni, , ενημερώνεται για το ατύχημα.

12.50-1πμ:

Ο George Younes, αξιωματικός ασφαλείας της Βρετανικής Πρεσβείας στο Παρίσι, ενημερώνεται για το ατύχημα.

Είναι ο πρώτος Βρετανός αξιωματούχος που έμαθε ότι η Νταϊάνα ενεπλάκη σε τροχαίο στην πόλη του. Καταγράφει τις πληροφορίες ως καταχώριση Νο 3 στο ημερολόγιο καθηκόντων της νύχτας.

Παλιές ευτυχισμένες στιγμές Α.Ρ

Το μήνυμα που γράφει είναι δυσανάγνωστο, οι λέξεις κομμένες και η σύνταξη περίεργη, γεγονός που αντικατοπτρίζει ίσως τη σύγχυσή του και την είδηση που καλείται να διαχειριστεί.

1πμ:

Ο γιατρός λέει στον πυροσβέστη ότι πρέπει να απομακρύνουν τη Νταϊάνα από το αυτοκίνητο. «Αυτό κάναμε», λέει. «Την βγάλαμε και την τοποθετήσαμε πρώτα σε μια ξύλινη σανίδα και μετά. . . σε ένα στρώμα γεμάτο αέρα.

Εμποδίζει το άτομο από το να κινείται, για να αποφύγει το τραύμα της σπονδυλικής στήλης. Αλλά όταν την μετακινήσαμε στο στρώμα, η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά.

«Έτσι ξεκινήσαμε να της κάνουμε μαλάξεις στην καρδιά, δύο από εμάς και η καρδιά της άρχισε πάλι να χτυπά σχεδόν αμέσως. Από εκεί και πέρα, η [θεραπεία της] θα εξαρτιόταν από τους γιατρούς.»

1.18 πμ:

Ο Gourmelon βοηθά να μεταφερθεί η Νταϊάνα στο ασθενοφόρο. Όπως ο γιατρός Mailliez, ο πυροσβέστης δεν γνωρίζει ακόμη ποιον βοηθούσε - έως ότου τον ενημέρωσε ένας αστυνομικός.

«Μου είπε ποια είναι και στη συνέχεια, ναι, την αναγνώρισα, αλλά την πρώτη στιγμή δεν το έκανα», λέει. Η ομάδα του καθάρισε και επέστρεψε στο σταθμό. Στη συνέχεια κατέθεσε στην αστυνομία.

Η αρτηριακή πίεση της Νταϊάνα αρχίζει να πέφτει. Ο Martino χορηγεί και άλλη ντοπαμίνη, αλλά φοβάται ότι τα συμπτώματα δείχνουν εσωτερική βλάβη. Έχουν κάνει ό, τι μπορούν στη σκηνή και τώρα πρέπει να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το ποιό νοσοκομείο θα ήταν αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην αίθουσα ελέγχου.

1.30πμ:

Αποφασίζεται να μεταφερθεί στο Pitié-Salpêtrière στο 13ο διαμέρισμα. Ταυτόχρονα, η ομάδα αιθουσών έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να την δεχθεί.

1.41 π.μ :

Η αρτηριακή πίεση της πριγκίπισσας έχει σταθεροποιηθεί αρκετά για να ξεκινήσει το ταξίδι, ένα αργό και σταθερό ταξίδι καθώς οποιαδήποτε επιτάχυνση ή επιβράδυνση μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Στη σήραγγα, η οροφή της Mercedes κόβεται έτσι ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί ο Rees-Jones.

1.45πμ:

Ο σερ Michael Jay, ο Βρετανός πρέσβης στη Γαλλία ξυπνά και ενημερώνεται για το ατύχημα.

Στο παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν υπάρχουν γαλαζοαίματοι. Ωστόσο, εξακολουθεί να φυλάσσεται από αστυνομικούς που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Μέσω του προσωπικού του ραδιοφώνου, ένας από αυτούς ακούει ότι «κάτι σημαντικό» έχει συμβεί στο Παρίσι με τη συμμετοχή της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ενημερώνει τον αρμόδιο επιθεωρητή της Scotland Yard, Dai Davies ο οποίος θυμάται να αναρωτιέται. «Ενημέρωσε κανείς τον Πρίγκιπα Κάρολο; Τη βασίλισσα? Όλες αυτές οι ερωτήσεις περνούσαν από το μυαλό μου », θυμάται ο Davies. Ντύνεται και σπεύδει στο Μπάκιγχαμ.

2πμ:

Το ασθενοφόρο πλησιάζει στο νοσοκομείο όταν η αρτηριακή πίεση της Ντάϊνα πέφτει ξανά. Ο Martino διατάζει τον οδηγό να σταματήσει και αυξάνει το επίπεδο της ντοπαμίνης. Η πρόγνωση δεν είναι καλή. Όλοι ετοιμάζονται για το χειρότερο.

O ιερέας Yves-Marie Clochard-Bossuet Daily Mail

Στο διαμέρισμά του, κοντά στο νοσοκομείο, ο ιερέας Yves-Marie Clochard-Bossuet, ο οποίος έχει προσφερθεί εθελοντικά να κάνει βάρδια αυτό Σαββατοκύριακο, ξυπνά από το τηλέφωνο. Είναι ο θυρωρός του νοσοκομείου. Τον ρωτούσε αν μπορούσε

2.02-2.03πμ:

Το τηλέφωνο του ιερέα χτυπά ξανά. «Με κάλεσε πίσω και ρώτησε:« Μπορείς να έρθεις στη θέση του Αγγλικανικού ιερέα; Θυμάται. «Είπα,« Ναι, αλλά γιατί; » Είπε: «Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω».

Ο ιερέας απάντησε «Είναι αστείο που δεν μπορείς να μου πεις, γιατί αν πρόκειται να δω ένα άτομο στα δύο το πρωί, θα ήθελα πολύ να μάθω ποιος είναι»

Ο ιερέας πιστεύει ότι ο καλών είναι μεθυσμένος. Του λέει: «Αν δεν μπορείς να μου δώσεις το όνομα ή τον λόγο στις 2 το πρωί κάνεις πλάκα.» Έτσι του είπε « Λοιπόν, θα σου πω τότε. Είναι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας»

Ο ιερέας συγουρεύθηκε ότι ο θυρωρός αστειεύεται και κλείνει το τηλέφωνο «αμέσως» Ωστόσο «ανησυχεί ελαφρώς». Δεν μπορεί να κοιμηθεί.

2.05πμ:

Η αρτηριακή πίεση της Νταϊάνα έχει σταθεροποιηθεί. Το ταξίδι της με το ασθενοφόρο συνεχίζεται.

2.06πμ:

Το ασθενοφόρο φτάνει επιτέλους στο νοσοκομείο. Η πριγκίπισσα βρίσκεται σε κατάσταση τραυματικού σοκ. Ο εφημερεύων καρδιο-θωρακικός χειρουργός, Δρ Bruno Riou, είναι παρών και την υποβάλλει σε ακτινογραφίες. Δείχνουν ότι αιμορραγεί εσωτερικά. Αρχίζει αμέσως η θεραπεία, αλλά ο γιατρός είναι απαισιόδοξος.



2.07πμ:

Το τηλέφωνο του ιερέα ξαναχτυπά. «Πατέρα, λυπάμαι πολύ, αλλά είναι αλήθεια αυτό που σου είπα», λέει ο θυρωρός. «Σε περιμένει ο Βρετανός Πρέσβης που είναι [ήδη] εκεί. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική κατάσταση».



2.15 π.μ. (περίπου):

Ο Michael Cole, πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC και επικεφαλής εκπρόσωπος πλέον του Mοχάμεντ αλ Φαγιέντ , κοιμάται στο σπίτι του στο Σάφολκ, όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ο Clive Goodman, ο βασιλικός συντάκτης της News Of The World.



«Μου είπε ότι είχε γίνει τροχαίο συντριβή στο Παρίσι, η Νταϊάνα τραυματίστηκε και ο Ντόντι σκοτώθηκε», θυμάται ο Cole. Στη συνέχεια ο τελευταίος τηλεφωνεί στον αλ Φαγιέντ, ο οποιος μιλούσε στην άλλη γραμμή με τον πιλότο του ελικοπτέρου που θα τον μετέφερε στο Παρίσι. Του είπα αυτό που μόλις μου είχαν πει και είπε, πολύ ήρεμα, «Μάικλ, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Ας προσευχηθούμε ότι δεν είναι αλήθεια»



2.16-2.30πμ:

Η Νταϊάνα παθαίνει νέα ανακοπή. Οι γιατροί κάνουν τα πάντα, αλλά η μάχη χάνεται. Ο γενικός χειρουργός Δρ Monsef Dahman καλείται να εκτελέσει χειρουργική επέμβαση για να εντοπίσει και να σταματήσει την εσωτερική αιμορραγία.

Ο Alain Pavie, ένας από τους πιο διακεκριμένους καρδιοχειρουργούς της Γαλλίας φθάνει στο νοσοκομείο, εντοπίζει την πηγή της αιμορραγίας τη θέτει υπό έλεγχο, αλλά η καρδιά της Νταϊάνα δεν χτυπά.

Η χειρουργική ομάδα ξέρει τώρα ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ωστόσο, συνεχίζουν οι προσπάθειες.

3-3.30 πμ:

Οι πιστοί συνεργάτες, οι γραμματείς και οι βοηθοί της πριγκίπισσας πίσω στο Λονδίνο παρακολουθούν τηλεόραση που μεταδίδει ότι η πριγκίπισσα εχει τραυματιστεί αλλά είναι ζωντανή.

4 π.μ :

Η ιατρική ομάδα της Νταϊάνα παίρνει την απόφαση να σταματήσει τις προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες εδώ και τουλάχιστον μία ώρα δεν είχαν καμία ελπίδα επιτυχίας. Έχουν εξαντλήσει την παροχή αδρεναλίνης. Έκαναν ό, τι μπορούν και περισσότερα, αλλά δεν τα κατάφεραν.



Η πιο διάσημη και πιο φωτογραφημένη γυναίκα στον κόσμο δηλώνεται επίσημα νεκρή. Έξω από το χειρουργείο, ο ιερέας προσεγγίζεται από ένα μέλος της ιατρικής ομάδας που του λέει: «Έχει τελειώσει.» Πότε θα ειπωθεί στον κόσμο; Προς το παρόν υπάρχει επίσημος αποκλεισμό ειδήσεων.

Στην Πύλη του Μπάκιγχαμ, ο επικεφαλής της Βασιλικής Προστασίας, σοκάρεται από τα νέα που έχουν στο μεταξύ φθάσει. Αυτός και και ο προϊστάμενος του Διοικητής Peter Clarke πρέπει να αντιδράσουν επαγγελματικά. Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το θάνατο κάθε βασιλιά. Για την Νταϊάνα ομως δεν υπήρχαν ανάλογες ρυθμίσεις.



4.20-4.25πμ:

Ο πατέρας Clochard-Bossuet συνοδεύεται από μία νοσοκόμα σε ένα δωμάτιο στον πρώτο όροφο όπου βρίσκει έναν αριθμό αξιωματούχων, ανάμεσά τους τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Jean-Pierre Chevènement και τον Βρετανό πρέσβη.

Θυμάται: «Ο πρέσβης μου είπε: Θα σας πάμε τώρα στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η Νταϊάνα. Σας ζητάμε να προσευχηθείτε για εκείνη και να την προσέχετε μέχρι να βρεθεί ένας Αγγλικανός ιερέας»

4.41 π.μ :

Η Ένωση Τύπου στο Λονδίνο ανακοινώνει ότι η Νταϊάνα πέθανε στο Παρίσι. Πίσω στο νοσοκομείο, ο ιερέας μεταφέρεται από τον πρέσβη και μια νοσοκόμα στο δωμάτιο.

«Την είδα για πρώτη φορά εκεί», θυμάται. «Ήταν εντελώς άθικτη, χωρίς σημάδια ή λεκέδες ή μακιγιάζ. Εντελώς φυσική. Και ήταν μια πραγματικά όμορφη γυναίκα και φαινόταν σαν. . . θα μπορούσες σχεδόν να της μιλήσεις ».

Σκέφτεται τους δύο νεαρούς πρίγκιπες που δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την τραγωδία. «Θα πρέπει να τους ξυπνήσουν και να τους πουν,« τελείωσε ». . . Είναι το χειρότερο πράγμα»

Αρχίζει να προσεύχεται για την ψυχή της Νταϊάνα. Στο σκοτάδι έξω από το νοσοκομείο, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επιβεβαιώνει δημόσια ότι η Πριγκίπισσα είναι πράγματι νεκρή.

Πηγή: Daily Mail

