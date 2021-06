Από κληρώσεις αμαξιών ως αγελάδες: Πώς άλλες χώρες προσπαθούν να πείσουν πολίτες να εμβολιαστούν

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης περί της προπληρωμένης κάρτας 150 ευρώ για τους νέους 18-25 ετών που εμβολιάζονται σχολιάστηκαν ευρέως, και δεν είναι λίγοι αυτοί που αντέδρασαν αρνητικά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, δεδομένης της εκ των πραγμάτων παράδοξης και άνευ προηγουμένου κατάστασης της πανδημίας και της διστακτικότητας πολλών απέναντι στα εμβόλια, δεν είναι λίγες οι χώρες που προβαίνουν σε τέτοιες κινήσεις, με τα «κίνητρα» να…ποικίλλουν.

Σε δημοσίευμα του Independent παρατίθενται κάποια εξ αυτών:

-Στη Μόσχα ο εμβολιαζόμενος υπάρχει περίπτωση να κερδίσει αυτοκίνητο: Η ρωσική πρωτεύουσα κάνει κληρώσεις με βραβεία αυτοκίνητα για τους τυχερούς.

-Λοταρίες χρησιμοποιούνται και στο Χονγκ Κονγκ, όπου ιδιωτικές εταιρείες χορηγούν βραβεία που περιλαμβάνουν διαμερίσματα, αυτοκίνητα Tesla, iPhones, vouchers για αγορές ή ακόμα και ράβδους χρυσού.

-H πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ προσφέρει δωρεάν τσιγάρα κάνναβης στους άνω των 21 (προφανώς από νόμιμους πωλητές).

-Τον Μάιο η πόλη της Νέας Υόρκης παρουσίασε το πρόγραμμα «Vax and Scratch», με λοταρίες οι οποίες περιελάμβαναν χρηματικά βραβεία από 20 δολάρια μέχρι 5 εκατ.

-Το Οχάιο παρουσίασε μια εβδομαδιαία λοταρία στο πλαίσιο του προγράμματος «Vax-a-Million», με έναν τυχερό να κερδίζει ένα εκατ. δολάρια εβδομαδιαίως. Επίσης, για τους εμβολιασμένους ανηλίκους υπάρχει η πιθανότητα να κερδίσουν υποτροφία σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην πολιτεία.

-Η πολιτεία του Μέιν, στο πλαίσιο του «Your Shot To Get Outdoors» τον Μάιο έδινε δωρεάν άδειες ψαρέματος, εισιτήρια μπέιζμπολ και δωροκάρτες.

-Η Ολλανδία παρέχει και αυτή κίνητρα, μεταξύ των οποίων…παστές ρέγγες σε αυτούς που εμβολιάζονται στα κέντρα εμβολιασμού.

-Στη Μελβούρνη ένας όμιλος σινεμά δίνει δωρεάν ποπκόρν και σοκολατένια γλυκά σε αυτούς που κάνουν εμβόλια στο πλαίσιο της εκστρατείας «Free Snacks for Vax».

-Στο Μάε Χάεμ της Ταϊλάνδης, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι είναι αγρότες, οι αρχές έκαναν λοταρία με βραβεία…αγελάδες. Όπως είπαν αξιωματούχοι, η επιτυχία ήταν μεγάλη, με περίπου το 50% των 1.400 κατοίκων να εγγράφονται για εμβολιασμό.

-Η Ινδονησία χρησιμοποίησε και αυτή ζώα, προσφέροντας κοτόπουλα για να ενθαρρύνει τους κατοίκους που δίσταζαν να εμβολιαστούν.

-Από τον Ιούλιο το Λας Πίνας στις Φιλιππίνες παρέχει ένα «πακέτο έναρξης βίου», σε 10 εμβολασμένους κάθε μήνα: Το κιτ περιλαμβάνει τρόφιμα και άλλα είδη μαναβικής για να ανοίξει κανείς ένα μικρό κατάστημα. Στην πόλη του Σαν Λούις οι αρχές προσφέρουν μια αγελάδα κάθε μήνα.

-Στη Ρουμανία οι εμβολιασμένοι μπορούσαν να πάρουν mici, ένα παραδοσιακό ρουμανικό σνακ.

Σημειώνεται πως σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine, ερευνητές σημειώνουν ότι υπάρχει μια λογική στην παροχή οικονομικών κινήτρων, ως αντιστάθμιση των εμμέσων εξόδων του εμβολιασμού, που μπορεί να αποτρέπουν ανθρώπους από το να μπουν στη διαδικασία να εμβολιαστούν- έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως ο εμβολιασμός είναι πραγματικά δωρεάν για όλους.

Με πληροφορίες από Independent