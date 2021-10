Vince Neil: Ατύχημα για τον τραγουδιστή - Έπεσε από τη σκηνή, έσπασε πλευρά (vid)

Ο τραγουδιστής των Motley Crue, Vince Neil τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/10) όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας σε ένα ροκ φεστιβάλ του Τενεσί.

Ο Neil και η μπάντα του έπαιζαν το «Don't Go Away Mad (Just Go Away)» των Mötley Crüe στο φεστιβάλ, όταν συνέβη το ατύχημα, όπως μεταδίδει το CNN. Βίντεο από τη συναυλία δείχνει τον Vince Neil να πλησιάζει χειροκροτώντας την άκρη της σκηνής, όταν ξαφνικά «εξαφανίζεται».

Στη συνέχεια ο μπασίστας Dana Strum ενημέρωσε το κοινό ότι ο Vince Neil τραυματίστηκε. «Η αλήθεια είναι ότι ο Vince έπεσε και έσπασε πλευρά. Δεν μπορεί να αναπνεύσει και θα αντιμετωπιστεί ιατρικά το θέμα», ανέφερε. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μπασίστα, ο τραγουδιστής ήθελε να τελειώσει τη συναυλία, αλλά του είπαν ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει.

Οι Mötley Crüe με ανάρτηση στο facebook επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του τραγουδιστή τους. «Ο Vince Neil επέστρεψε στο σπίτι του και ξεκουράζεται», ανέφερε η ανάρτησή τους, με την οποία το συγκρότημα έστειλε στον τραγουδιστή ευχές για ταχεία ανάρρωση.

