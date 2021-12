Αν Ράις: Πέθανε η συγγραφέας του «Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα»

Παράλληλα με τα μυθιστορήματά της με θέμα τα βαμπίρ, η Rice έχει γράψει βιβλία όπως The Feast of All Saints.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε η Αμερικανίδα συγγραφέας λογοτεχνίας φαντασίας, Αν Ράις.

Η Ράις έγινε γνωστή για την σειρά μυθιστορημάτων The Vampire Chronicles, που εξελίσσονται γύρω από τον κεντρικό χαρακτήρα Lestat. Μάλιστα δυο βιβλία του The Vampire Chronicles έγιναν ταινίες - Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα (1994) και Queen of the Damned (2002).

Γεννημένη στην Νέα Ορλεάνη, η Rice πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νιότης της εκεί πριν μετακομίσει στο Τέξας και αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο. Μεγάλωσε σε μια καθολική οικογένεια αλλά με την ενηλικίωσή της, ασπάστησε τον αγνωστικισμό.

Όπως ανακοίνωσε μέσω Facebook και Twitter ο γιος της, Κρίστοφερ Ράις, απεβίωσε λόγω επιπλοκών από εγκεφαλικό. «Στις τελευταίες της ώρες καθόμουν δίπλα στο κρεβάτι της στο νοσοκομείο, γεμάτος θαυμασμό για τα επιτεύγματα και το θάρρος της» έγραψε σχετικά ο Ράις.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc — Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021

Η ταφή της αναμένεται να γίνει σε κλειστό κύκλο, σε οικογενειακό μαυσωλείο στη Νέα Ορλεάνη, την πόλη όπου είχε γεννηθεί. Ήταν παντρεμένη με τον ποιητή Σταν Ράις, που πέθανε το 2002. Μαζί είχαν κάνει δύο παιδιά, τη Μισέλ, που πέθανε σε ηλικία 5 ετών από λευχαιμία, και τον Κρίστοφερ, επίσης συγγραφέα - μαζί έγραψαν και δύο βιβλία.

Η καριέρα της

Ξεκίνησε την επαγγελματική συγγραφική καριέρα της με την έκδοση του βιβλίου Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα το 1976, ενώ ζούσε στην Καλιφόρνια, και την δεκαετία του 1980 ξεκίνησε να γράφει τις συνέχειες αυτού του μυθιστορήματος.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μετά από μια εκδοτική επιστροφή στον καθολικισμό, η Rice κυκλοφόρησε τα μυθιστορήματα Christ the Lord: Out of Egypt και Christ the Lord: The Road to Cana, τα οποία περιγράφουν με λογοτεχνική μορφή συγκεκριμένα γεγονότα στην ζωή του Ιησού.

Αρκετά χρόνια αργότερα αποστασιοποιήθηκε από τον χριστιανισμό, δηλώνοντας την αντίθεσή της με την στάση της εκκλησίας απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα αλλά ισχυριζόμενη ότι η πίστη στον Θεό παρέμενε "κεντρικό σημείο στην ζωή της". Ωστόσο, πλέον θεωρεί ότι έχει ασπαστεί τον ανθρωπισμό.

Τα βιβλία της Rice έχουν πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν κάνει την ίδια ως μια από τις πιο δημοφιλείς συγγραφείς, με τις περισσότερες πωλήσεις, όλων των εποχών.

Παράλληλα με τα μυθιστορήματά της με θέμα τα βαμπίρ, η Rice έχει γράψει βιβλία όπως The Feast of All Saints (έγινε τηλεοπτική σειρά το 2001) και Servant of the Bones, που αποτέλεσε την βάση για τα ομώνυμα κωμικά βιβλία (2011). Αρκετά βιβλία από το The Vampire Chronicles προσαρμόστηκαν ως κόμικ από διάφορους εκδότες. Η Rice έχει γράψει και ερωτική λογοτεχνία υπό τα φιλολογικά ψευδώνυμα Anne Rampling και A. N. Roquelaure, συμπεριλαμβανομένου του Exit to Eden, που αργότερα έγινε ταινία (1994).

