Ισπανία: Βρέθηκε το τελευταίο κομμάτι τoιχογραφίας του 17ου αιώνα - Είχε κλαπεί πριν από μισό αιώνα

Ισπανία: Το τελευταίο κομμάτι μίας τoιχογραφίας του 17ου αιώνα που είχε κλαπεί πριν από 42 χρόνια εντόπισε η αστυνομία

Το φλαμανδικό έργο του διαβόητου κλέφτη έργων τέχνης «Έρικ ο Βέλγος» οπως ειναι γνωστός επέστρεψε μετά από δεκαετίες στην εκκλησία απο όπου είχε κλαπεί

Η τoιχογραφία με διαστάσεις 4 μέτρα επί 6,5 γνωστή ως Η Αποθέωση των Τεχνών (La apoteosis de las artes) ήταν μία από τις έξι φλαμανδικές ταπετσαρίες που είχαν κλαπεί από την εκκλησία του Αγίου Δομίνικου στην πόλη Castrojeriz της βόρειας Ισπανίας, στις 7 Νοεμβρίου του 1980.

Τα κομμάτια, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Μπριζ το 1654 από τον Corneille Schutz, οπαδό του Ρούμπενς, κλάπηκαν από τον René Alphonse van den Berghe, γνωστό στο ισπανικό κοινό ως "Έρικ ο Βέλγος Ενώ και οι έξι ταπετσαρίες ανακτήθηκαν μετά από έρευνα της Ιντερπόλ στην Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, ένα κάτω αριστερό τμήμα της Αποθέωσης των Τεχνών που απεικόνιζε ένα χερουβείμ έλειπε εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες.

Ο Van den Berghe, ένας Βέλγος έμπορος έργων τέχνης, πέθανε στη Μάλαγα το 2020 σε ηλικία 80 ετών. Το θραύσμα βρέθηκε όταν ο Άνχελ Αλκάρας, ένας αστυνομικός που ασχολήθηκε με μια ακαδημαϊκή μελέτη για κλοπές έργων τέχνης, ήρθε σε επαφή με τον δικηγόρο του εκλιπόντος και κατάφερε να διαπιστώσει που βρίσκεται.

Ο δικηγόρος παρέδωσε το κομμάτι και επιστράφηκε στην αρχιεπισκοπή Μπούργκος την περασμένη Παρασκευή. «Αν στον παράδεισο έλειπε ένας άγγελος, θα ήταν ένας μικρότερος παράδεισος», είπε ο Αλκαράς. «Και αν αυτό το αγγελούδι έλειπε από αυτή την ταπετσαρία, δεν θα ήταν η ίδια ταπετσαρία. Σήμερα επιστρέφουμε στον Castrojeriz κάτι που δεν θα έπρεπε να είχε λείψει ποτέ».

Η ισπανική αστυνομία περιέγραψε τον Van den Berghe ως «έμπορο έργων τέχνης, συντηρητή, ζωγράφο, συγγραφέα και διεθνή κλέφτη» που είχε διαπράξει πολυάριθμες ληστείες σε εκκλησίες και παρεκκλήσια της χώρας.

«Επίσης ηγήθηκε μιας οργανωμένης ομάδας αφιερωμένης στην κλοπή θρησκευτικών έργων τέχνης – άλλοτε κατόπιν εντολής πλούσιων συλλεκτών που αναζητούσαν ένα συγκεκριμένο κομμάτι και άλλοτε με το βλέμμα σε μια εύκολη πώληση στη διεθνή μαύρη αγορά», ανέφεραν οι αρχές.

Ο Van den Berghe συνελήφθη το 1982, αλλά αποφυλακίστηκε τρία χρόνια αργότερα αφού χρησιμοποίησε τον δικηγόρο του για να βοηθήσει τις αρχές να εντοπίσουν και να ανακτήσουν πολλά από τα έργα που είχε κλέψει.

Παρέμεινε αμετανόητος μέχρι το θάνατό του. Μιλώντας στην El País πριν από 10 χρόνια, καθώς δημοσίευε την αυτοβιογραφία του, Erik the Belgian – For the Love of Art, είχε πει: «Δεν είμαι μικροαπατεώνας. Είμαι κλέφτης υψηλής κλάσης. Έχω κλέψει για την αγάπη της τέχνης και έχω κλέψει αντικείμενα πολυτελείας. Τα χρήματα δεν έχουν αξία».

Ερωτηθείς εάν είχε ζητήσει συγχώρεση για τις αμαρτίες του, είπε ότι δεν είχε εξομολογηθεί από τότε που ήταν παιδί .«Αλλά είμαι φίλος του Αγίου Πέτρου. Έχω πουλήσει πολλά αγάλματα του Αγίου Πέτρου και έχω αποταμιεύσει πολλά», είπε. «Και αν, όταν φτάσω στον παράδεισο, με ρίξει στις φλόγες, θα τον πυροβολήσω δύο φορές».