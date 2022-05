«It Begins with an Idea», από Fondazione Prada στη Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας

Το τρίτο μέρος είναι η έκθεση «It Begins with an Idea».

Το πρότζεκτ «Human Brains», το οποίο υλοποιεί το Fondazione Prada, στόχο έχει τη βαθύτερη κατανόηση του πολύπλοκου οργάνου που ορίζει την προσωπικότητά μας: του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Η τρίτη φάση του πρότζεκτ, με τίτλο «It Begins with an Idea» παρουσιάζεται, στο πλαίσιο της φετινής Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, στην Ca’ Corner Della Regina, έως τις 27 Νοεμβρίου. Καταλαμβάνοντας τρία επίπεδα στο μπαρόκ παλάτι, η έκθεση είναι μια εις βάθος έρευνα, η οποία διεξήχθη με την υποστήριξη επιστημονικής επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνονται επιστήμονες, νευρολόγοι, ειδικοί στη νευρογλωσσολογία, ειδικοί στη νευροφυσιολογία, ακαδημαϊκοί και φιλόσοφοι.

Τέσσερα προγράμματα απαρτίζουν το πρότζεκτ «Human Brains»: Το πρώτο ξεκίνησε το 2020 ως συνέδριο με τίτλο «Culture and Consciousness»· η δεύτερη φάση, με τίτλο «Conversations», ήταν μια σειρά βίντεο-διαλέξεων από επιστήμονες, φιλοσόφους και πανεπιστημιακούς. Το τρίτο μέρος είναι η έκθεση «It Begins with an Idea». Και το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο «Preserving the Brain», είναι ένα επιστημονικό φόρουμ και έκθεση που θα λάβουν χώρα στο Μιλάνο τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2022.

Στην έκθεση «It Begins with an Idea», την οποία επιμελήθηκε ο Udo Kittelmann σε συνεργασία με την Taryn Simon, οι επισκέπτες θα βρεθούν μπροστά σε ποικιλία εκθεμάτων, ενώ οπτικοακουστικός εξοπλισμός θα εξηγεί θεωρίες και μελέτες· εξερευνάται το οικείο, το ανοίκειο, οι ιστορικές παρανοήσεις και τα συνεχιζόμενα μυστήρια της νευροεπιστήμης ( https://www.instagram.com/p/Cck3ERsgErw/ ).

Στο ισόγειο, σειρά προβολών σχετικά με την ανατομία, φυσιολογία και απεικόνιση του εγκεφάλου, καθώς και εικόνες για το πώς εξελίσσεται και λειτουργεί. Στα άνω επίπεδα, οι επισκέπτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με περισσότερα από 110 αντικείμενα τα οποία κωδικοποιούν προσπάθειες αιώνων για κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου (παλαιά τεχνουργήματα, σχέδια, ζωγραφικές, χαρακτικά και βιβλία). Επίσης, αναδεικνύονται ξεχασμένα κεφάλαια της ιστορίας, όπως οι περίοδοι της Μεσοποταμίας και της Αρχαίας Αιγύπτου, η Αναγέννηση στην Ιταλία, η περίοδος Έντο στην Ιαπωνία αλλά και τεχνικές απεικόνισης που εξελίχθηκαν την τελευταία τριακονταετία. Τα εκθέματα συνοδεύονται από κείμενα τα οποία συνέγραψαν 32 λογοτέχνες από όλον τον κόσμο και αποκαλύπτουν τις λανθάνουσες κοινωνικές, πολιτικές και προσωπικές ιστορίες των εκθεμάτων. Επιπλέον, στο κέντρο του δεύτερου ορόφου, 36 νευροεπιστήμονες, ψυχολόγοι, νευρογλωσσολόγοι και φιλόσοφοι από πέντε ηπείρους σε 32 οθόνες εξερευνούν τις φιλοσοφικές και ηθικές διαστάσεις των εκθεμάτων.

