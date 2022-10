ΗΠΑ: Η Microsoft απέλυσε 1.000 υπαλλήλους της

Εταιρείες τεχνολογίας, ανάμεσά τους οι Meta Platforms Inc (πρώην Facebook), Twitter Inc και Snap Inc έχουν πραγματοποιήσει απολύσεις

Η Microsoft Corp απέλυσε 1.000 υπαλλήλους από διάφορα τμήματα αυτή την εβδομάδα, όπως έγραψε σήμερα το Axios επικαλούμενο μια πηγή, καθιστώντας την την τελευταία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που μειώνει θέσεις εργασίας ή περιορίζει τις προσλήψεις εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.

Οι απολύσεις επηρέασαν λιγότερο από το 1% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας ή περίπου 221.000 υπαλλήλους από τις 30 Ιουνίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι καταργήθηκε ένας μικρός αριθμός θέσεων εργασίας και ότι θα αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της συν τω χρόνω.

Η Microsoft δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το ρεπορτάζ του Axios.

Πολλές εταιρείες τεχνολογίας, ανάμεσά τους οι Meta Platforms Inc (πρώην Facebook), Twitter Inc και Snap Inc έχουν πραγματοποιήσει απολύσεις και έχουν περιορίσει τις προσλήψεις τους τελευταίους μήνες καθώς επιβραδύνεται η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εξαιτίας των υψηλότερων επιτοκίων, του αυξανόμενου πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.