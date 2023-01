Πρισίλα Πρίσλεϊ: Γιατί προσβάλλει τη διαθήκη της κόρης της Λίζα Μαρί

Η πρώην σύζυγος του «βασιλιά του ροκ εν ρολ», Πρισίλα Πρίσλει υπέβαλε προσφυγή για την εγκυρότητα της διαθήκης της εκλιπούσας κόρης τους, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, το μοναχοπαίδι του ζεύγους Πρίσλεϊ, πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 12 Ιανουαρίου μετά από καρδιακή ανακοπή. Η αίτηση του δικαστηρίου αμφισβητεί μια τροποποίηση του 2016 στη διαθήκη της Λίζα Μαρί που έδιωχνε την Πρισίλα ως διαχειρίστρια της περιουσίας.

Το έγγραφο έγραφε λάθος το όνομα της μητέρας της και είχε μια υπογραφή που φαινόταν ασυνήθιστη, υποστηρίζουν οι δικηγόροι της κυρίας Πρίσλεϊ. Σε μια κατάθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, οι δικηγόροι της 77χρονης είπαν ότι ενημερώθηκε για την «υποτιθέμενη τροποποίηση του 2016» μόνο μετά το θάνατο της Λίζα Μαρί.

Η εν λόγω τροπολογία αφαιρεί τη μητέρα της και τον πρώην διευθυντή της επιχείρησής της, Μπάρι Σίγκελ, από συνδιαχειριστές και τους αντικαθιστά με τα παιδιά της Ράιλι, 33 ετών και Μπέντζαμιν Κίου Ο τελευταίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 27 ετών. Η Ράιλι είναι ηθοποιός που έχει λάβει μέρος σε ταινίες του 2020 The Devil All the Time και η σειρά του Amazon The Terminal List.

Σύμφωνα με τη νομική αμφισβήτηση, η κυρία Πρίσλεϊ υποστηρίζει ότι η τροπολογία δεν της παραδόθηκε ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής της κόρης της, όπως ρητά απαιτούσε η διαθήκη. Η τροπολογία στη διαθήκη της Λίζα Μαρί «γράφει λάθος το όνομα της μητέρας της» και φέρει την υπογραφή της που «φαίνεται ασύμβατη με τη συνηθισμένη υπογραφή της» λέει η δικαστική κατάθεση που είδε το BBC.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν επίσης ότι η τροπολογία δεν έγινε ούτε με μάρτυρα ούτε επικυρώθηκε. «Με βάση τα παραπάνω, η Υποτιθέμενη Τροποποίηση του 2016 θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρη και το Trust, όπως τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε πλήρως το 2010 είναι το ελεγχόμενο και έγκυρο έγγραφο και οι όροι του που διαχειρίζονται», αναφέρει η αναφορά.

Η αγωγή έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου οι συγγενείς της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ παρευρέθηκαν σε μια δημόσια τελετή μνήμης για την εκλιπούσα στο κτήμα Graceland της οικογένειας στο Μέμφις του Τενεσί. Η Πρισίλα διάβασε ένα ποίημα που είπε ότι γράφτηκε από μια από τις τρεις κόρες της Λίζα Μαρί. Η αιτία θανάτου της Λίζα Μαρί δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ φέρεται να κατανάλωνε οπιοειδή και φάρμακα για την απώλεια βάρους πριν από τον τραγικό θάνατό της. Η 54χρονη κόρη του «βασιλιά του ροκ εν ρολ» Έλβις Πρίσλεϊ, η οποία πάλευε με τους εθισμούς για χρόνια, «πήρε ξανά οπιοειδή» και ακολουθούσε από ένα «ακραίο πρόγραμμα απώλειας βάρους» για να «δείχνει καλύτερα» στο κόκκινο χαλί, είπαν στο TMZ πηγές προσκείμενες στην οικογένεια.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός φέρεται να υποβλήθηκε σε πλαστική χειρουργική και πήρε χάπια αδυνατίσματος που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει «40 με 50 κιλά» μόλις δύο μήνες πριν περπατήσει στο τελευταίο κόκκινο χαλί της στις Χρυσές Σφαίρες του 2023. Επίσης όπως έγινε γνωστό η Λίζα Μαρί είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος της ζωής της.