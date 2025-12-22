Πάτρα: Άγρια επίθεση σε βάρος 25χρονου με ρόπαλα - Συνελήφθη 40χρονος

Με ένα ιδιαίτερο σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού ασχολείται τις τελευταίες ώρες η Αστυνομία της Πάτρας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το πρωί της Δευτέρας (22/12) ένας 40χρονος από κοινού με έναν 18χρονο επιτέθηκαν με τα χέρια τους και με ξύλινα ρόπαλα σε βάρος ενός 25χρονου προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί συνέλβαν τον 40χρονο και πλέον αναζητούν τον 18χρονο συνεργό του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

