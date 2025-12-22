Πάτρα: Άγρια επίθεση σε βάρος 25χρονου με ρόπαλα - Συνελήφθη 40χρονος
Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με ένα ιδιαίτερο σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού ασχολείται τις τελευταίες ώρες η Αστυνομία της Πάτρας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, το πρωί της Δευτέρας (22/12) ένας 40χρονος από κοινού με έναν 18χρονο επιτέθηκαν με τα χέρια τους και με ξύλινα ρόπαλα σε βάρος ενός 25χρονου προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Οι αστυνομικοί συνέλβαν τον 40χρονο και πλέον αναζητούν τον 18χρονο συνεργό του.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρεκόρ εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία - 347 άνθρωποι το 2025
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
23:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα
23:09 ∙ LIFESTYLE
Barry Manilow: Διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα
22:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Πλήγμα με Πιρόλα - Τόσο θα μείνει εκτός
22:35 ∙ WHAT THE FACT
Σκωτία: Αποτεφρωμένα λείψανα 3.300 ετών υποδηλώνουν ένα μυστηριώδες καταστροφικό γεγονός
21:02 ∙ MEETING POINT