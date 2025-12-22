Chris Rea: Η συγκινητική ιστορία του τραγουδιού «Driving Home For Christmas»

Η μοίρα και η επιτυχία του Chris Rea, συνδέθηκαν με τα Χριστούγεννα.

Ο ερμηνευτής του δημοφιλούς τραγουδιού «Driving Home for Christmas», άφησε την τελευταία του πνοή παραμονές Χριστουγέννων.

Το τραγούδι βρίσκεται τακτικά στις χριστουγεννιάτικες λίστες και είναι συχνά το soundtrack των ανθρώπων που ταξιδεύουν την εορταστική περίοδο, αλλά η δημιουργία του κρύβει μία συγκινητική ιστορία, όπως την αφηγήθηκε ο ίδιο στον Guardian το 2016.

«Ήταν το 1978, πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα. Όλα είχαν τελειώσει για μένα: είχα σχεδόν τελειώσει το δισκογραφικό μου συμβόλαιο και ο μάνατζέρ μου μόλις μου είχε πει ότι με άφηνε. Έπρεπε απλώς να επιστρέψω σπίτι στο Μίντλεσμπρο από το Λονδίνο, αλλά η δισκογραφική εταιρεία δεν πλήρωνε για σιδηροδρομικό εισιτήριο και μου απαγόρευσαν να οδηγώ».

«Η γυναίκα μου μπήκε στο παλιό μας Austin Mini, οδήγησε μέχρι το Middlesbrough στα στούντιο Abbey Road για να με πάρει και ξεκινήσαμε αμέσως πίσω. Μετά άρχισε να χιονίζει. Είχαμε 220 λίρες και τις έπαιζα μέχρι το σπίτι».

Σε αντίθεση με το ευχάριστο οδικό ταξίδι που περιγράφεται στο τραγούδι του, η επιστροφή τους στο σπίτι ήταν στην πραγματικότητα αρκετά απογοητευτική. Ο Chris και η σύζυγός του έμεναν συνεχώς κολλημένοι στην κίνηση, μαζί με άλλους οδηγούς σε παρόμοια κατάσταση, αγωνιζόμενοι να φτάσουν στο σπίτι.

«Αστειευόμενος, άρχισα να τραγουδάω: «οδηγούμε σπίτι για τα Χριστούγεννα...» μετά, όταν τα φώτα του δρόμου έλαμψαν μέσα στο αυτοκίνητο, άρχισα να γράφω στίχους».

Η άφιξή τους στο σπίτι άλλαξε τη ζωή τους, καθώς βρήκαν ένα γράμμα – από την PRS America με μία επιταγή 15.000 λιρών, καθώς το τραγούδι Fool (If You Think It’s Over) είχε γίνει επιτυχία στις ΗΠΑ. Ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα, όπως το χαρακτήρισε.

Το τραγούδι στα αζήτητα μια δεκαετία

Μετά από την ενθάρρυνση του συνεργάτη του Max, ο Chris επανέλαβε το παλιό του εορταστικό τραγούδι: «Ποτέ δεν είχα σκοπό να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο hit – ήμουν σοβαρός μουσικός! Έτσι, αρχικά, το τραγούδι κυκλοφόρησε ως B-side.»

Τότε ένας DJ το αναποδογύρισε και άρχισε να το παίζει, οπότε ο Max πρότεινε να το ηχογραφήσουμε ξανά και να προσθέσουμε μερικά έγχορδα. Κάναμε μια κλασική διασκευή τύπου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού της δεκαετίας του 1950 και το λατρέψαμε. Αρχικά, ήταν ένα ακόμη ραδιοφωνικό hit – αλλά μετά άρχισε να μπαίνει ξανά στο Top 40 κάθε χρόνο».