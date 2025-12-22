Λιμάνι του Πειραιά: Πέθανε 71χρονος κατά την αποβίβαση από πλοίο

Ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια της αποβίβασής του 

Λιμάνι του Πειραιά: Πέθανε 71χρονος κατά την αποβίβαση από πλοίο
Eurokinissi/Αρχείου
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αποβίβασης από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις πρώτες πρωινές ώρες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Τζελέπη ότι ο 71χρονος ημεδαπός έχασε τις αισθήσεις του ενώ αποβιβαζόταν μαζί με άλλους επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση, από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

