Σκωτία: Αποτεφρωμένα λείψανα 3.300 ετών υποδηλώνουν ένα μυστηριώδες καταστροφικό γεγονός

Πέντε τεφροδόχοι που περιείχαν αποτεφρωμένα λείψανα 8 ανθρώπων που πέθαναν πριν από 3.300 χρόνια ανακαλύφθηκαν στη Σκωτία.

Αν και είναι άγνωστο πώς πέθαναν, πιθανότατα ήταν κατά τη διάρκεια κάποιου είδους καταστροφικού γεγονότος.

Το εύρημα είναι ασυνήθιστο επειδή, αν και πολλά σημεία ταφής της Εποχής του Χαλκού στη Σκωτία επαναχρησιμοποιήθηκαν με την πάροδο των ετών, οι νέες αποτεφρώσεις «λένε μια διαφορετική ιστορία», έγραψαν οι ερευνητές σε μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Archaeology Reports Online.

Σε αυτή την περίπτωση, οι τεφροδόχοι ήταν «σφιχτά τοποθετημένες, δίνοντας την εντύπωση ότι θάφτηκαν συλλογικά και στη συνέχεια παρέμειναν ανενόχλητες εκτός από τις σύγχρονες ζημιές στο άροτρο», έγραψε η ομάδα.

Τα άτομα βρέθηκαν στα ερείπια ενός ταφικού τύμβου από χώμα και πέτρες. Οι τεφροδόχοι βρίσκονταν στο κέντρο του ταφικού λάκκου πλάτους ενός μέτρου και περιβάλλονταν από έναν δακτύλιο βράχων, σημείωσαν οι αρχαιολόγοι στη μελέτη. Τα οργανικά υλικά στην ταφή, συμπεριλαμβανομένου του κάρβουνου, επέτρεψαν στην ομάδα να τη χρονολογήσει με ραδιενεργό άνθρακα περίπου στο 1439 έως το 1287 π.Χ.

Τρεις από τις τεφροδόχους περιέχουν η καθεμία τα λείψανα ενός ενήλικα και ενός νεαρού, ενώ οι άλλες δύο περιέχουν μόνο έναν ενήλικα.

Η ταφή βρέθηκε στο Twentyshilling Hill, το οποίο βρίσκεται κοντά ομώνυμο αιολικό πάρκο στη νοτιοδυτική Σκωτία, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήχθησαν το 2020 και το 2021 ενώ κατασκευαζόταν δρόμος πρόσβασης στο αιολικό πάρκο. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν από ομάδα της Guard Archaeology, μιας εταιρείας που αναλαμβάνει αρχαιολογικές ανασκαφές κατά τη διάρκεια ή πριν από την κατασκευή.

Η ομάδα υποπτεύεται ότι αυτά τα οκτώ άτομα πιθανότατα πέθαναν περίπου την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια ενός τρομερού γεγονότος, λιμός, πόλεμος ή ασθένεια.

Αν και εκείνη την περίοδο, άφηναν τις σορούς εκτεθειμένες για να λιώσει η σάρκα, πριν τις αποτεφρώσουν, σε αυτή την περίπτωση υπήρχε λίγη στα λείψανα, που υποδηλώνει ότι η αποτέφρωσή τους έγινε βιαστικά.