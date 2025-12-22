Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιμήθηκε η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατέκτησε τον τίτλο της ομάδας της χρονιάς, με την Εθνική Υδατοσφαίρισης Γυναικών να κατακτά τελικά τα πρωτεία, ωστόσο έλαβε ειδική διάκριση από τον ΠΣΑΤ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket, μια επιτυχία που επιβεβαίωσε την επιστροφή της «γαλανόλευκης» στις μεγάλες διοργανώσεις.

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, το βραβείο παρέλαβε ο Δήμος Ντικούδης, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά εκπροσωπώντας την Εθνική ομάδα.

Δίπλα του βρέθηκε και μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και συμβολισμό στη στιγμή.

Διαβάστε επίσης