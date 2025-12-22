Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε προεδρικό διάταγμα για την παράταση της αποστολής των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) στη Λιβύη κατά 24 μήνες, αρχής γενομένης από τις 2 Ιανουαρίου 2026

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας σχετικό και με το τουρκολιβυκό μνημόνιο σημειώθηκε σήμερα, λίγες μέρες μετά την δήλωση του προέδρου της Βουλής της Λιβύης ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί το μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης Λιβύης–Τουρκίας του 2019.

Οι τουρκικές αναφορές μάλιστα είχαν σαφή αναφορά και στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου.

Σήμερα η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε προεδρικό διάταγμα για την παράταση της αποστολής των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) στη Λιβύη κατά 24 μήνες, αρχής γενομένης από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας του MHP (του κόμματος του Μπαχτσελί, κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν), Erkan Akçay, δήλωσε ότι η Τουρκία πήγε στη Λιβύη όχι για να διεξάγει πόλεμο, αλλά για να εδραιώσει την ειρήνη και την ηρεμία και να υποστηρίξει την νόμιμη κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας, όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματά της στη Μεσόγειο μέσω της συμφωνίας της με μια νόμιμη κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ στη Λιβύη, ο Akçay συνέχισε τις παρατηρήσεις του ως εξής:

«Η κίνηση της Τουρκίας στη Λιβύη αποτελεί μέρος ενός συνόλου που ξεκίνησε με την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο, συνεχίστηκε με την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και διαμορφώθηκε από τις πολιτικές της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αυτή η πρόταση βάζει τέλος στις φιλοδοξίες των ιμπεριαλιστών και των πιόνιων τους να εξαλείψουν την Τουρκία από τη Μεσόγειο. Σήμερα, δεν θα ψηφίσουμε μόνο για αυτήν την πρόταση. Λέγοντας «ναι» στην πρόταση, θα υποστηρίξουμε το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενότητα, την αλληλεγγύη και την ακεραιότητα της αδελφής μας Λιβύης, την ειρήνη της και την «Γαλάζια Πατρίδα» της. Λέγοντας «ναι» σε αυτήν την πρόταση, θα πούμε «όχι» σε όσους προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία, που θέλουν να εξαλείψουν την Τουρκία από τη Μεσόγειο, και στο Ισραήλ, την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση, που ενεργούν ως υπεργολάβοι τους. Αυτή η πρόταση είναι ζήτημα κράτους και έθνους.»

«Δεν ξεφύγαμε ποτέ από την ιστορία»

Ο Φουάτ Οκτάι, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και βουλευτής του κυβερνώνοντος κόμματος AK στην Άγκυρα, τόνισε ότι το ψήφισμα για τη Λιβύη δεν ήταν θέμα στρατιωτικής εξουσιοδότησης. Ο Οκτάι δήλωσε ότι υπήρξαν επικριτές που ρωτούσαν «Τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη;» και τόνισε ότι θεωρούν αυτές τις επικρίσεις άνευ νοήματος.

Επικρίνοντας το CHP και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Οκτάι δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε με ποιες χώρες συνορεύει η Τουρκία.

Ο Οκτάι υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας χρονολογούνται από τις αρχές του 16ου αιώνα, κατά τη βασιλεία του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, και σημείωσε τα εξής:

«Η ιστορία είναι η ιστορία μας. Πάντα λέγαμε "Από το παρελθόν στο μέλλον". Όσοι δεν μπορούν να λάβουν υπόψη το παρελθόν δεν έχουν μέλλον. Δεν τρέχουμε μακριά από την ιστορία, εσείς το κάνετε. Δεν τρέχουμε ποτέ μακριά από την ιστορία. Σε όσους λένε "Τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη;" στη διεθνή σκηνή, θα ήθελα να δηλώσω ότι ούτε η κατανόησή σας ούτε η ιστορική σας επίγνωση είναι αρκετές για να το κατανοήσουν αυτό. Η Λιβύη υπήρχε υπό την ίδια πολιτική ομπρέλα και την ίδια σημαία με εμάς μέχρι που καταλήφθηκε πριν από περίπου 115 χρόνια. Ακόμη και η αντίσταση και ο αγώνας του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και των συντρόφων του ενάντια στον ιμπεριαλισμό στην Τρίπολη είναι αρκετοί για να εξηγήσουν την ιστορική ευθύνη με την οποία οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι παρούσες στη Λιβύη σήμερα.»

Επισημαίνοντας ότι η Γαλάζια Πατρίδα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων τους, ο Οκτάι δήλωσε ότι πάντα στάθηκαν στο πλευρό των Λίβυων.

Τι είχε πει ο Νετανιάχου στην τριμερή

Νωρίτερα πάντως κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία λέγοντας:

«Είμαστε τρεις χώρες υπερήφανες για την ιστορία τους. Μέσα από θυσίες καταφέραμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στη χώρα μας τους απαντούμε: Ούτε να στο σκεφτείτε. Είμαστε αποφασισμένοι. Μαζί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας στην περιοχή. Να εξασφαλίσουμε την ειρήνη μέσω της ισχύος», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τουρκία.

