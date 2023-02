ΗΠΑ: Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τόμας Λι

ΗΠΑ: Ο δισεκατομμυριούχος Τόμας Λι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη. Ο 78χρονος χρηματιστής και επιχειρηματίας φέρεται να αυτοκτόνησε

Ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης και επενδυτής Τόμας Χ. Λι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο Μανχάταν το πρωί της Πέμπτης, δήλωσαν αστυνομικές πηγές. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 78χρονος μεγιστάνας, ο οποίος έφερε τραύμα από όπλο, φέρεται να αυτοκτόνησε, ωστόσο η ακριβής αιτία θανάτου του αναμένεται να προσδιοριστεί από τον ιατροδικαστή.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μία κλήση στη Fifth Avenue , όπου βρίσκεται ο κολοσσός Thomas H. Lee Capital, LLC γύρω στις 11:10 π.μ (τοπική ώρα) ανέφεραν οι αρχές. «Η οικογένεια είναι εξαιρετικά λυπημένη για τον θάνατο του Τομ. Ενώ ο κόσμος τον γνώριζε ως έναν από τους πρωτοπόρους στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, εμείςτον γνωρίζαμε ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, αδερφό, φίλο και φιλάνθρωπο που πάντα βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του», αναφέρει η οικογένεια Λι.

U.S. billionaire financier Thomas Lee dies at 78, family says https://t.co/ii1gu1TkDi pic.twitter.com/gbqNwPys6C — Reuters (@Reuters) February 24, 2023

Και συμπλήρωσε: «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας και να μας επιτραπεί να θρηνήσουμε». Ένας εργαζόμενος στη ρεσεψιόν στο κτίριο γραφείων του Lee ενημερώθηκε ότι υπήρχε μια «έκτακτη ανάγκη», στον έκτο όροφο, αλλά δεν γνώριζε τι έχει συμβεί.

Ο Τόμας Λι ήταν ένας από τους πρώτους χρηματοδότες που αγόρασε εταιρείες με χρήματα που δανείστηκαν έναντι της επιχείρησης που αγοράστηκε, κάτι που τώρα ονομάζεται εξαγορά με μόχλευση. Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ ίδρυσε την Thomas H. Lee Partners, L.P. το 1974, υπηρετώντας ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και των προκατόχων της. Το 1992, ο πρωτοπόρος του private equity αγόρασε το Snapple και το πούλησε δύο χρόνια αργότερα για 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, βγάζοντας 32 φορές τα χρήματά του. Αλλά δεν πήγαιναν όλα πάντα σύμφωνα με το σχέδιό του.

Το 1999, ο Λι οδήγησε σε συμφωνία για αυτό που μετονομάστηκε σε Vertis Communications, την πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία εκτυπώσεων της Βόρειας Αμερικής. Μέχρι το 2006, όταν πολλοί όμοιες εταιρείες είχαν επεκταθεί για να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, λόγου χάρη στο μάρκετινγκ, έπεσε στην ένατη θέση αφού δεν είχε τα χρήματα να κάνει το ίδιο. Η Vertis υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2008.

Ο Λι και οι μακροχρόνιοι συνεργάτες του χώρισαν το 2005 με την Thomas H. Lee Partners να διευθύνεται από τον Σκοτ Σπέρλινγκ και ο Λι έφυγε για να σχηματίσει την Lee Equity Partners το 2006, όπου υπηρέτησε ως πρόεδρος μέχρι τον θάνατό του την Πέμπτη (23/2) Κατά τη στιγμή του θανάτου του, η καθαρή περιουσία του Λι εκτιμήθηκε σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Λι ήταν γνωστός φιλάνθρωπος, ιδιαίτερα για τις τέχνες και την εκπαίδευση. Διετέλεσε διαχειριστής πολλών καλλιτεχνικών οργανισμών στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένου του Lincoln Center for the Performing Arts, του Museum of Modern Art και του Whitney Museum of American Art.

«Είχα την τύχη να βγάλω κάποια χρήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα δώσω πίσω μέρος από αυτά», είπε ο Λι το 1996 αφού δώρισε 22 εκατομμύρια δολάρια στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έγινε ποτέ από εν ζωή απόφοιτο. Για τη φιλανθρωπική του δράση έλαβε το βραβείο της UJA-Federation - από το όνομα του Jack Nash, ενός χρηματοδότη που βοήθησε στη δημιουργία της σύγχρονης επιχείρησης hedge funds, το 2014.

Ο Λι αφήνει πίσω την σύζυγό του, Ann Tennenbaum με την οποία ήταν παντρεμένος 27 χρόνια, τα παιδιά του Jesse, Zach, Nathan, Robbie και Rosalie, καθώς και δύο εγγόνια.