Πέθανε ο διάσημος μουσικός Ρόμπι Ρόμπερτσον - Ήταν ο leader του συγκροτήματος The Band

Θλίψη στη παγκόσμια μουσική σκηνή από τον θάνατο του διάσημου μουσικού

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο κιθαρίστας-τραγουδοποιός-τραγουδιστής Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο οποίος ήταν και ο leader του καναδο-αμερικανικού συγκρότημα Band που ήταν ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 1970.

Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον συνεργάστηκε με τον Μπομπ Ντύλαν και τον Μάρτιν Σκορσέζε. Ήταν 80.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μάνατζέρ του ο Ρόμπερτσον πέθανε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες μετά από μακρά ασθένεια.

Σε μια δήλωση, ο επί 34 χρόνια μάνατζερ του Ρόμπερτσον, Jared Levine, είπε: «Ο Robbie ήταν περικυκλωμένος από την οικογένειά του τη στιγμή του θανάτου του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, Janet, της πρώην συζύγου του, Dominique, του συντρόφου της Nicholas και των παιδιών και των εγγονών του».

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές στο Six Nations of the Grand River για την υποστήριξη ενός νέου πολιτιστικού κέντρου Woodland».

Ο Ρόμπερτσον έδωσε την τελευταία του συνέντευξη μόλις πριν από δύο εβδομάδες στο περιοδικό Variety, μιλώντας για τα 55 χρόνια συνεργασίας του με τον Σκορσέζε, μετά το «Flower Moon», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

«Αισθανόμαστε δέος που η αδελφότητά μας έχει ξεπεράσει τα πάντα», είπε για τη δουλειά του με τον σκηνοθέτη. «Είμαι τόσο περήφανος για τη φιλία μας και τη δουλειά μας. Ήταν απλώς ένα δώρο στη ζωή».