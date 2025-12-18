Ινδία: Ένα διαμάντι αλλάζει τη ζωή δύο παιδικών φίλων

Ένα διαμάντι αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ εντόπισαν τυχαία δύο παιδικοί φίλοι σε περιοχή εξόρυξης διαμαντιών στην κεντρική Ινδία, με τις εκτιμήσεις να επιβεβαιώνουν τη μεγάλη αξία του ευρήματος.

Ο 24χρονος Σάτις Κάτικ και ο 23χρονος Σατζίτ Μοχάμεντ ανακάλυψαν τον λαμπερό λίθο σε οικόπεδο που είχαν μισθώσει πρόσφατα στην περιοχή Πάνα, στην πολιτεία Μάντια Πραντές. Όταν μετέφεραν το εύρημα στον επίσημο εκτιμητή διαμαντιών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για διαμάντι 15,34 καρατίων, κατάλληλο για κοσμηματοποιία.

Σύμφωνα με τον εκτιμητή Ανουπάμ Σινγκ, η αξία του διαμαντιού υπολογίζεται μεταξύ 5 και 6 εκατ. ρουπιών (περίπου 50.000 έως 61.000 ευρώ) και αναμένεται να δημοπρατηθεί σύντομα σε κρατική δημοπρασία, στην οποία συμμετέχουν αγοραστές από την Ινδία και το εξωτερικό.

Two childhood friends find a diamond worth £50,000 in field https://t.co/oJQRiVgy1m pic.twitter.com/R22Dppo5ZO — The Independent (@Independent) December 18, 2025

Οι δύο φίλοι, που προέρχονται από φτωχές οικογένειες, εργάζονται ως κρεοπώλης και πωλητής φρούτων αντίστοιχα. Όπως δήλωσαν, η ανακάλυψη αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν βασικές οικογενειακές ανάγκες. «Τώρα μπορούμε να παντρέψουμε τις αδελφές μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η περιοχή Πάνα συγκαταλέγεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ινδίας, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα φτώχειας, ανεργίας και λειψυδρίας. Παράλληλα, φιλοξενεί τα σημαντικότερα κοιτάσματα διαμαντιών της χώρας και προσελκύει εδώ και δεκαετίες κατοίκους που ελπίζουν σε ένα τυχερό εύρημα.

Two childhood friends have found a diamond worth around Rs 80 lakh ($55,000) in the diamond-rich Panna district of India.



The diamond was discovered while they were digging on a legally leased plot. Officials later confirmed it as a valuable, gem-quality diamond. pic.twitter.com/XtGlC2D1KH — No Next Question (@NoNext_Question) December 18, 2025

Οι περισσότερες οικογένειες της περιοχής αναζητούν διαμάντια εδώ και γενιές, συνήθως χωρίς αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε ο πατέρας του Σατζίτ Μοχάμεντ, «για χρόνια βρίσκαμε μόνο σκόνη και χαλαζία». «Ίσως αυτή τη φορά οι κόποι και η υπομονή μας ανταμείφθηκαν», πρόσθεσε.

Οι δύο νεαροί είχαν μισθώσει το οικόπεδο μόλις στα μέσα Νοεμβρίου, πληρώνοντας ένα μικρό αντίτιμο στο κράτος, όπως προβλέπεται από το σύστημα παραχώρησης γης σε τοπικούς κατοίκους. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο εξόρυξης της περιοχής, Ράβι Πατέλ, πρόκειται για «εξαιρετικά σπάνια περίπτωση», καθώς το διαμάντι εντοπίστηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η δημοπρασία, τα χρήματα δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Παρ' όλα αυτά, οι δύο φίλοι δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν άμεσα να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους. «Προς το παρόν, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι την οικογένειά μας», ανέφεραν.

Διαβάστε επίσης