Μποτσουάνα: Βρέθηκε μοναδικό δίχρωμο διαμάντι βάρους 37,41 καρατίων - Είναι μισό ροζ, μισό άχρωμο

Ένα μοναδικό δίχρωμο διαμάντι βάρους 37,41 καρατίων βρέθηκε στη Μποτσουάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gemological Institute of America (GIA), ο πολύτιμος λίθος έχει διαστάσεις περίπου 24,3 x 16 x 14,5 χιλιοστά και ζυγίζει 37,41 καράτια. Το διαμάντι είναι μισό ροζ και μισό άχρωμο και πιθανότατα σχηματίστηκε σε δύο στάδια, σύμφωνα με το LiveScience.

Η Sally Eaton-Magaña, ανώτερη διευθύντρια του τμήματος αναγνώρισης διαμαντιών του GIA, εξήγησε ότι το διαμάντι ήταν αρχικά εντελώς άχρωμο. Κατά το αρχικό στάδιο, μέρος της δομής του υπέστη πλαστική παραμόρφωση με αποτέλεσμα να αποκτήσει ροζ απόχρωση. Το άχρωμο τμήμα σχηματίστηκε αργότερα, χωρίς να υπέστη τέτοιες δομικές αλλαγές.

Τα ροζ διαμάντια είναι από τα πιο σπάνια στη φύση και η διαδικασία σχηματισμού τους εξακολουθεί να μελετάται. Οι γεωλόγοι υποθέτουν ότι το χρώμα τους είναι αποτέλεσμα μηχανικής παραμόρφωσης: συμπίεση ή κάμψη του πετρώματος υπό ακραίες πιέσεις και θερμοκρασίες στον μανδύα της Γης, σε βάθος μεγαλύτερο από 160 χιλιόμετρα.

«Τα καφέ διαμάντια είναι πολύ συνηθισμένα, αλλά τα ροζ είναι πολύ σπάνια», λέει ο Luc Doucet, ανώτερος ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Curtin.

Αν και έχουν βρεθεί και στο παρελθόν δίχρωμα διαμάντια, τα περισσότερα ήταν κάτω από 2 καράτια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το εύρημα στη Μποτσουάνα είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, λόγω του εντυπωσιακού βάρους και της δομής του.

