Nτιν Σάλιβαν: Πέθανε στα 68 του ο γνωστός ηθοποιός μετά απο μάχη με τον καρκίνο

Ο ηθοποιός Ντιν Σάλιβαν που αγαπήθηκε για τον ρόλο του ως απερίσκεπτος Jimmy Corkhill στο Brookside έφυγε από τη ζωή πέντε χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Ο θρύλος της γνωστής βρετανικής σαπουνόπερας Brookside πέθανε πέντε χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη. Ο ηθοποιός, γνωστός σε εκατομμύρια τηλεθεατές ως έμπορος ναρκωτικών Jimmy Corkhill στη σειρά του Channel 4, επιβεβαίωσε ότι ζούσε με την ασθένεια τον Μάιο - πέντε χρόνια μετά την αρχική του διάγνωση. «Για εκατομμύρια θαυμαστές ήταν και πολύ ακόμα θα τον θυμούνται ως Τζίμι για την οικογένεια και τους φίλους ήταν ο Ντίνο» ανακοίνωσε η οικογένειά του, ευχαριστώντας το Arrowe Park Hospital για την ακλόνητη και συνεπή υποστήριξή του.

Ο Σάλιβαν επρόκειτο να εμφανιστεί σε μια παραγωγή του Jack And The Beanstalk στο Southport από τις 7 Δεκεμβρίου, αλλά αποσύρθηκε στις 17 Νοεμβρίου λόγω «απρόβλεπτων συνθηκών». Το Atkinson Theatre, όπου αναμενόταν να εμφανιστεί επιβεβαίωσε την αποχώρησή του με ένα tweet λίγο μετά την απόσυρσή του. Έγραψαν: «Υπήρξε μια αλλαγή στη σύνθεση για τη φετινή παντομίμα Jack and the Beanstalk. «Ο Ντιν Σάλιβαν δεν θα παίξει πλέον στο ρόλο του Fleshcreep, όπως είχε διαφημιστεί προηγουμένως και τον ρόλο θα παίξει πλέον ο Μαρκ Πάτερσον».

Ο πρώην ηθοποιός του Brookside διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη το 2018 και τελικά πήρε εξιτήριο από πέρυσι, αφού υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία. Μιλώντας για την ασθένεια τον Αύγουστο, είπε πώς εναπόθεσε τον εαυτό του «στα χέρια της μοίρας» και προσπάθησε να συνεχίσει να ζει τη ζωή του. Είπε στην Liverpool Echo: «Ο τρόπος που το αντιμετώπισα ήταν ότι έθεσα τον εαυτό μου στα χέρια της μοίρας. Αν αυτή ήταν η ώρα μου, τότε αυτή ήταν η ώρα μου, οπότε ήμουν αρκετά φιλοσοφημένος σχετικά με αυτό. Ξέρω ότι οι άνθρωποι ανησυχούν για τον πρόωρο θάνατο, αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, προσπαθώ να είμαι θετιικός για τα πράγματα και μόλις συνέχισα τη ζωή μου».

Ο Σάλιβαν που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ είπε πώς δεν παρουσίαζε τα περισσότερα από τα συμπτώματα του καρκίνου, ωστόσο, ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πήγε στον γιατρό, ο οποίος απλώς του είπε να το παρακολουθεί, αλλά επέστρεψε σε άλλο γιατρό λίγες εβδομάδες αργότερα. Είπε: «Αν είχα ακούσει τον πρώτο γιατρό, μπορεί να ήταν διαφορετική ιστορία, γι' αυτό εμπιστεύεστε πάντα το ένστικτό σας, 11 φορές στις 10, έχετε δίκιο, έχουμε ακόμα αυτό το ένστικτο μάχης ή φυγής»

Ο Σάλιβαν παραδέχτηκε ότι δεν μοιράστηκε αμέσως τα νέα με τα αγαπημένα του πρόσωπα ή τους φίλους του, επειδή δεν είναι ο τύπος του ατόμου που «εξάγει» υποστήριξη από τους φίλους του. Έκανε την αποκάλυψη σε μερικούς στενούς φίλους και μέλη της οικογένειάς του, εξηγώντας: «Εσύ είσαι αυτός που το ζει και το αντιμετωπίζει και ο τρόπος που το αντιμετωπίζω ήταν να μην το αφήσω να γίνει σημαντικό μέρος της ζωής μου».