Η διπλωματία της Κίνας επικεντρώνεται στη λαθροθηρία του Παλάου

Η Κίνα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση. Αμέσως μετά την κήρυξη των προεδρικών εκλογών στην Ταϊβάν, έχει εντείνει τις προσπάθειες για την απομόνωση της Ταϊβάν.

Εκνευρισμένη από τις εκλογές στην Ταϊβάν που επέστρεψαν το ισχύον Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, μια κυβέρνηση υπέρ της κυριαρχίας που το Πεκίνο ήλπιζε να ανατραπεί, η Κίνα ενέτεινε τις προσπάθειες απομόνωσης της Ταϊβάν από τους συμμάχους της. Είχε καταφέρει να πείσει εννέα από τους διπλωματικούς συμμάχους της Ταϊβάν να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν για την Κίνα. Το Ναούρου ήταν η τελευταία χώρα που άλλαξε την πίστη της προς την Κίνα. Πριν από αυτό ήταν η Ονδούρα που διέκοψε τους δεσμούς της με την Ταϊβάν τον Απρίλιο του περασμένου έτους, δίνοντας τέλος στα 82 χρόνια αμοιβαίας διπλωματικής αναγνώρισης.

Η Κίνα εντόπισε το Παλάου που έχει στενές σχέσεις με την Ταϊβάν. Ωστόσο, έχει χρησιμοποιήσει τον τουρισμό ως όπλο για να πιέσει το Παλάου να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Το νησιωτικό έθνος Παλάου στον Ειρηνικό, το οποίο χρειάζεται τη βοήθεια των ΗΠΑ για να αποτρέψει τις «ανεπιθύμητες δραστηριότητες» της Κίνας γύρω από τις ακτές του, επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να διατηρήσει διπλωματικούς δεσμούς με την Ταϊβάν.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊβάν, Τζεφ Λιου, δήλωσε ότι η Ταϊβάν συμπάσχει με τα δεινά του Παλάου λόγω του οικονομικού εξαναγκασμού της Κίνας και ότι το νησί θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια.

Ο Πρόεδρος του Παλάου SurangelWhipps Jr. δημοσιοποίησε την προσφορά της Κίνας ισχυριζόμενος ότι η καθυστέρηση της Ουάσιγκτον στην παροχή οικονομικής βοήθειας στο νησιωτικό έθνος του Ειρηνικού, Παλάου, έκανε ορισμένους τοπικούς ηγέτες πιο πρόθυμους να διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν σε αντάλλαγμα για την οικονομική βοήθεια του Πεκίνου. «Οι ηγέτες εδώ (μερικοί από τους οποίους έχουν κάνει «επιχειρήσεις» με τη ΛΔΚ) που θέλουν να αποδεχτούν τις φαινομενικά ελκυστικές οικονομικές προσφορές της – με το κόστος της αλλαγής των συμμαχιών, ξεκινώντας με τη θυσία της Ταϊβάν», έγραψε ο Πρόεδρος SurangelWhipps Jnr σε επιστολή με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου, ανέφερε καθημερινά η SCMP. Η Κίνα προσφέρθηκε να «γεμίσει κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου», στο Παλάου, «και περισσότερα αν χτιστούν περισσότερα», εάν το μικρό νησιωτικό έθνος διακόψει τους δεσμούς του με την Ταϊβάν. Η επιστολή υποστηρίζει περαιτέρω ότι η Κίνα πρόσφερε 20 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για τη δημιουργία ενός «Call Center» στο Παλάου, ένα έθνος του οποίου η οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.

Το Παλάου, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 500 νησιά, είναι ένα από τα 11 έθνη που συνεχίζουν να διατηρούν διπλωματικούς δεσμούς με την Ταϊβάν. Από το 2016, η Ταϊβάν έχει χάσει περίπου δώδεκα διπλωματικούς συμμάχους.

Το Παλάου αναστατώθηκε με το γεγονός ότι η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε ένα δικομματικό πακέτο ξένης βοήθειας 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά απέτυχε να συμπεριλάβει χρήματα για το πρόσφατα διαπραγματευθέν Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (Cofa), ένα σύμφωνο που δεσμεύει στενά τις ΗΠΑ με τρία νησιωτικά έθνη του Ειρηνικού - Νήσους Μάρσαλ. Μικρονησία και Παλάου.

Σύμφωνα με ένα άρθρο στο Teipei Times, ο τουρισμός είναι ένα οικονομικό εργαλείο για το πολιτικό του κέρδος. Ο Cleo Paskal, ανώτερος συνεργάτης στο Foundation for Defense of Democracies, ένα αμερικανικό think tank, δημοσίευσε την επιστολή του Whipps στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι η προσφορά του Πεκίνου ήταν μια προσπάθεια διακοπής της σχέσης του Παλάου με τις ΗΠΑ και την Ταϊβάν. Η επιστολή τελείωσε χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία «κρίσιμης σημασίας και για τις δύο δημοκρατίες μας και για έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό».

Σύμφωνα με το άρθρο, μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα, στις οποίες οι ψηφοφόροι χάρισαν στο Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα μια ιστορική τρίτη θητεία, παρά την παρέμβαση της Κίνας, η επιστολή του Whipps έδειξε περισσότερα στοιχεία ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί Κινέζους τουρίστες για να βλάψει τις διεθνείς συμμαχίες της Ταϊβάν.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το Πεκίνο στόχευσε το Παλάου για τη δουλειά. Τον Ιούλιο του 2023 επίσης, ο Whipps Jr είχε πει ότι το Παλάου δεχόταν την πίεση της Κίνας να αλλάξει την αναγνώριση από την Ταϊβάν στην Κίνα. Το Παλάου εξαρτιόταν όλο και περισσότερο από την Κίνα για τουρισμό και χρήματα. Ο Πρόεδρος του Παλαουάν ασκούσε πιέσεις για άμεσες επενδύσεις από χώρες εκτός της Κίνας για να αντιμετωπίσει την πίεση.

Το 2022, το Παλάου είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να διατηρήσει διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν παρά την πίεση από την Κίνα. Η Κίνα έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην περιοχή. Το 2019 οι Νήσοι Σολομώντος και το Κιριμπάτι επέλεξαν να διακόψουν τις σχέσεις τους με την Ταϊβάν και να δημιουργήσουν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.

Το 2017, η Κίνα είχε εκδώσει προειδοποίηση για ταξιδιωτικά γραφεία δηλώνοντας ότι ήταν παράνομο να διαφημίζονται ομαδικές εκδρομές σε προορισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο της Κίνας. Το Παλάου ήταν μία από τις 20 χώρες που διατήρησαν διπλωματικούς δεσμούς με την Ταϊβάν. Μια καταστολή των Κινέζων επισκεπτών θα έβλαπτε την οικονομία του Παλάου, αλλά το Παλάου δεν εγκατέλειψε την πίστη του από την Ταϊπέι. Το Παλάου είχε δημιουργήσει διπλωματικούς δεσμούς με την Ταϊβάν το 1999.

Το άρθρο ανέφερε ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί διπλωματία δολαρίων και ότι η Κίνα χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τους τουρίστες της ως όπλο για να πιέσει ή να ανταμείψει άλλα έθνη για πολιτικούς σκοπούς, όπως το 2017, όταν το Πεκίνο απαγόρευσε στους Κινέζους να ταξιδέψουν στη Σεούλ αφού οι ΗΠΑ είπαν ότι θα αναπτύξουν το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Terminal High Altitude Area Defense στη Νότια Κορέα. Ειδικά ο τουρισμός στα στενά έχει χειραγωγηθεί πολιτικά από την Κίνα και τους τουριστικούς φορείς της. Η Κίνα μείωσε μονομερώς τον αριθμό των τουριστών και των φοιτητών που ταξίδευαν στην Ταϊβάν όταν ο Πρόεδρος Tsai Ing-wen ανέλαβε την εξουσία το 2016 και απαγόρευσε εντελώς τους Κινέζους τουρίστες να επισκέπτονται την Ταϊβάν το 2019.