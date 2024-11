Ρώτησαν τον Ντάνιελ Κρεγκ ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

O Ντάνιελ Κρεγκ θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς που ανέλαβε τον εμβληματικό ρόλο του 007. Ο Craig πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες Bond τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μεταξύ των οποίων οι Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) και No Time To Die (2021).

