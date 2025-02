«Κάτι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γης» λένε οι επιστήμονες

Ο πυρήνας της Γης υφίσταται εκπληκτικές δομικές αλλαγές, πιστεύουν οι ερευνητές.

Μια νέα μελέτη είδε τους επιστήμονες να διαπιστώνουν απροσδόκητα ότι ο εσωτερικός πυρήνας του πλανήτη μας αλλάζει τη φυσική του φύση.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να έχουν μεταβάλει ελαφρώς τη διάρκεια κάθε ημέρας, πιστεύουν οι ερευνητές.

Ενώ οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και καιρό τις αλλαγές στον εσωτερικό πυρήνα της Γης, οι περισσότερες έρευνες που τον αξιολογούν έχουν εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο περιστρέφεται. Αλλά τώρα οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι άλλα είδη δραστηριότητας συμβαίνουν πολύ κάτω από τα πόδια μας.

Ο εσωτερικός πυρήνας βρίσκεται 3.000 μίλια κάτω από την επιφάνεια της Γης. Η βαρύτητα τον κρατάει μέσα στο λιωμένο υγρό εξωτερικό πυρήνα.

Οι ερευνητές είχαν ξεκινήσει τις εργασίες τους αναζητώντας να αναλύσουν την επιβράδυνση της περιστροφής του εσωτερικού πυρήνα. Καθώς όμως έκαναν αυτή τη δουλειά, βρήκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εσωτερικός πυρήνας δεν είναι στερεός με τον τρόπο που νομίζαμε.

Αυτό ανακαλύφθηκε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν σεισμογράφους από πολλές δεκαετίες, οι οποίοι καταγράφουν τους σεισμούς. Έδειξαν έναν που ξεχώριζε από τους υπόλοιπους και υποδείκνυε ότι ο εσωτερικός πυρήνας δεν είναι μια συμπαγής σφαίρα όπως νομίζαμε.

Στην πραγματικότητα, ο πυρήνας μπορεί να περάσει από μια διαδικασία γνωστή ως «ιξώδης παραμόρφωση», όπου το σχήμα του αλλάζει και αλληλεπιδρά με τον εξωτερικό πυρήνα.

Οι ερευνητές αρχικά μπερδεύτηκαν από τα δεδομένα, τα οποία περιλάμβαναν 121 επαναλαμβανόμενους σεισμούς από 42 τοποθεσίες κοντά στα Νότια Νησιά Σάντουιτς της Ανταρκτικής. Οι ερευνητές εντόπισαν ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων που έμοιαζαν ξεχωριστά - και, όπως τελικά συνειδητοποίησαν, έδειχναν ότι υπήρχε μεγαλύτερη φυσική δραστηριότητα στον εσωτερικό πυρήνα.

«Ο λιωμένος εξωτερικός πυρήνας είναι ευρέως γνωστό ότι είναι ταραχώδης, αλλά η τύρβη του δεν είχε παρατηρηθεί να διαταράσσει τον γειτονικό του εσωτερικό πυρήνα σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα», δήλωσε ο John Vidale, από το USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences και κύριος ερευνητής της μελέτης.

«Αυτό που παρατηρούμε σε αυτή τη μελέτη για πρώτη φορά είναι πιθανότατα ο εξωτερικός πυρήνας να διαταράσσει τον εσωτερικό πυρήνα».

Η εργασία περιγράφεται σε μια νέα δημοσίευση με τίτλο «Annual-scale variability in both the rotation rate and near surface of Earth's inner core» (Μεταβλητότητα σε ετήσια κλίμακα τόσο στον ρυθμό περιστροφής όσο και στην κοντινή επιφάνεια του εσωτερικού πυρήνα της Γης), που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Geoscience.